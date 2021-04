Brilon: 21-Jähriger bei schwerem Verkehrsunfall eingeklemmt

Ein 21-jähriger Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Straße Am Kapellenstein in Brilon-Wülfte war komplett gesperrt.

Wülfte. Ein 21-jähriger Autofahrer ist im Raum Brilon gegen einen Baum geprallt. Er wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Die Fakten:

Schwere Verletzungen zog sich am frühen Dienstagmorgen ein 21 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am Kapellenstein, der Verbindungsstraße vom Briloner Ortsteil Wülfte nach Alme, zu. Er war kurz vor 7.30 Uhr in Richtung Alme unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. In der Erstmeldung der Rettungsleitstelle hieß es, dass der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er jedoch bereits nicht mehr im Wagen, so die Polizei.

Ersthelfer befreit Autofahrer in Brilon-Wülfte

Der Fahrer wurde von einem Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst von der Feuerwehr erstversorgt. Er wurde vom Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug gegen einen möglichen Brand ab und reinigte die Fahrbahn. Daneben wurde in der Bankette auslaufendes Motoröl aufgenommen, die untere Wasserbehörde ist ebenfalls verständigt worden.

Die Straße musste für die Rettungsarbeiten bis 10 Uhr voll gesperrt werden. Die LöschgruppenWülfte und Alme sowie der Löschzug Brilon waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.