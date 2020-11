Eine Reise durch Zeit und Raum, erzählt auf 28 Bronze-Plaketten und knapp 1,7 Metern Länge. Wenn der Bürgermeister der Stadt Brilon seine Amtskette umlegt, lasten 1150 Gramm Weltgeschichte auf seinen Schultern, ein ikonischer Bogen von dem antiken Athen des vierten vorchristlichen Jahrhunderts bis zum Aufbruch ins Weltall. 50 Jahre alt ist das gute Stück.

Dass sein Geburtstag genau in das Jahr fällt, in dem die Stadt Brilon ihr 800-jähriges Bestehen corona-bedingt zwar nicht feiern, aber ihrer Stadtgründung gedenken kann, ist kein Zufall. Wurde die Kette doch 1970 aus Anlass der 750-Jahr-Feier, angeschafft – als Geschenk der Bürgerschaft an den Rat und ihren obersten Repräsentanten, ein „Sinnbild des Dienens und der Verantwortung gegenüber den Bürgern ihrer alten Stadt“.

Die Amtskette des Briloner Bürgermeisters: Sie war 1970 ein Geschenk der Briloner Bürger an den Rat aus Anlass der 750-Jahr-Feier Foto: Jürgen Hendrichs

Initiiert hatte die Aktion der Verkehrsverein, der nicht nur seine Mitgliedsbetriebe aus dem Beherbergungsbereich als Sponsoren ins Boot holte, sondern den gesamten Gewerbeverein und auch die St. Hubertus-Schützenbruderschaft als Spender gewann und mit dieser Basis eine Haussammlung startete. „Die Vorstandsmitglieder wollen persönlich die einzelnen Quartale besuchen“, berichtete seinerzeit die WP. Rund 13.800 Einwohner hatte Brilon in jenem Jubiläumsjahr; neben der Kernstadt gehörten damals nur noch Brilon-Wald, Gudenhagen und Petersborn zum Stadtgebiet.

Kritische Töne

Dem Zeitgeist der „68er“ Bewegung und dem Erwachsenwerden der Bonner Republik geschuldet, flackerte eine Diskussion darüber auf, ob derartige Amtsinsignien überhaupt noch angebracht seien.. Das lebendige Bewusstsein der Vergangenheit, so schaltete sich damals der Benediktiner-Mönch Pater Kunibert Mönig aus Meschede in der WP in die Diskussion ein, sei „auch heute noch in unserer kurzlebigen Zeit ein notwendiges Weggeleit in die Zukunft“. Und Heimatforscher Theodor Tochtrup legte bei der Vorstellung der Amtskette den politischen Repräsentanten nahe, bei ihren Entscheidungen „die geschichtliche Vergangenheit der Stadt (zu) betrachten und ihre Entwicklung bis in die Gegenwart bedenken, um so auch ihre Zukunft zu meistern“. Offenbar hat sich bisher noch niemand an die, so Theodor Tochtrup damals, „beglückende Aufgabe“ gemacht, die vielseitigen Bezüge der Amtskette und ihrer 28 Medaillen zu Politik, Wirtschaft und Glauben komplett aufzuarbeiten.

In der Amtskette des Briloner Bürgermeisters eingearbeitet: die Schnadeplakette aus dem Jahr 1952 Foto: Jürgen Hendrichs

Eine Notgeld-Goldmark aus den 20er Jahren, die Otto von Bismarck mit Schlafmütze als Deutschen Michel persifliert Foto: Jürgen Hendrichs

Jedenfalls haben sich weder im Haus Hövener noch im Stadtarchiv über die bei der Vorstellung der Kette im Jahr 1970 gehaltenen Reden und die Berichterstattung hinausgehende Aufzeichnungen über ihre Bestandteile und ihren Besatz finden lassen.

Die altgriechische Münze symbolisiert die Wurzeln des Städtewesens, der Briloner Denar erinnert an die wirtschaftliche Blütezeit der Stadt zwischen 1250 und 1350, Münzen aus Marsberg, Attendorn, Dortmund, Soest und Menden an die Handelsbeziehungen im kurkölnischen und westfälischen Raum. Eine Geschichte erzählen könnte auch die 1923 eingeführte Notgeld-Goldmark.

Sie persifliert den ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck mit Schlafmütze, und die Gravur „Michel – unbesiegt aber betrogen“ enthält. Die Inflations-Münze greift die sogenannte „Dolchstoßlegende“ auf und enthält eine fein ziselierte Mischung aus Propaganda und Satire, etwa den Hinweis „Wilson 14 Punkte Waffenstillstand 1918“, eine Anspielung auf den Versailler Vertrag, oder den Aufruf „Germanen liebet Deutschland mit Andacht Reinheit Kraft“. Ganz anders dagegen die Gedenkmünze von Papst Johannes XXIII., dem Friedenspapst, und dessen Mahnung, über Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg zusammenzukommen.

Im Tresor aufbewahrt

Eine Schnade-Plakette von 1952 ist in der Kette verarbeitet, außerdem ein kleines Stück Mondgestein, ein Moldavit, dessen Echtheit durch die beiden ersten bis dahin stattgefundenen Apollo-Mondmissionen bestätigt wurde. Und natürlich darf die „Briloner Nachtigall“, das inoffizielle Wappentier der Stadt Brilon, der Esel, nicht fehlen.

Aufbewahrt wird die Bürgermeisterkette in einer mit Samt ausgeschlagenen Holzschatulle im Tresor des Rathauses. Das Tragen der Amtskette ist in der Hauptsatzung der Stadt geregelt. Danach hat sie der Bürgermeister „bei feierlichen Anlässen“ umzulegen. Dazu gehören formale Empfänge etwa im Zeichen der Städtepartnerschaft oder der Hanse, aber auch zum Umzug beim Briloner Schützenfest legt Dr. Bartsch die Kette um - „Wo es eben passt.“ Eine Last ist ihm bei dem langen Fußmarsch das über ein Kilo schwere Schmuckstück nicht: „Breite Schultern gehören zum Anforderungsprofil eines Bürgermeisters“, schmunzelt er.