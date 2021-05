Brilon: 51-jähriger Radfahrer verletzt sich auf Bahngleisen

Ein 51-jähriger Mann musste nach einem Unfall in Brilon ins Krankenhaus in Marsberg gebracht werden.

Brilon. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Warburger Straße in Brilon-Messinghausen. Bahngleise kreuzen dort die Fahrbahn. Es kam zum Unfall.

Ein 51 Jahre alter Mann befuhr am 22. Mai gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Warburger Straße in Brilon-Messinghausen. Im Bereich des Kalkwerkes kreuzen Bahngleise die Fahrbahn. Der Radfahrer geriet mit seinem Vorderrad in die Bahngleise und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen dem Krankenhaus in Marsberg zugeführt.

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon