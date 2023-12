Brilon: Alle Fakten zum Trecker-Korso durch die Innenstadt

Brilon. Die Briloner Landjugend (KLJB) veranstaltet in Brilon eine Lichterfahrt mit Treckern unter dem Titel „Ein Funken Hoffnung“. Die wichtigsten Infos

Okay, okay! Die Wortspielerei ist vielleicht schon etwas abgedroschen. Aber einmal im Jahr darf sie sein. An diesem Samstagabend ist wieder „Ad-Fendt“.

Die Briloner Landjugend (KLJB) lädt nicht nur Fahrer/innen der Marken Fendt und Deutz, sondern alle Trecker-Trucker aus der Umgebung zur Lichterfahrt ein. Die Briloner Landjugend (KLJB) lädt nicht nur Fahrer/innen der Marken Fendt und Deutz, sondern alle Trecker-Trucker aus der Umgebung zur Lichterfahrt ein. Eine schöne Aktion: Mehr als 60 liebevoll geschmückte Trecker waren in Brilon unterwegs. Foto: Joachim Aue

Das bedeutet: weihnachtlich geschmückte Traktoren, Schlepper oder auch Mähdrescher machen sich mit Christbaumschmuck und Blinkelämpchen auf den Weg, um in einem Korso durch die Innenstadt zu fahren. Und dabei ist manche Zugmaschine dekoriert wie ein Weihnachtsbaum. In der Radlader-Schaufel nimmt ein Engel Platz oder vorne bahnt sich ein von innen beleuchteter Schneeman seinen Weg.

Das Motorengeräusch zahlreicher Trecker klingt zwar weniger süßlich als festliche Glocken. Aber durch die Aktion soll es bei den Menschen auch dahingehend klingeln, dass die Landwirtschaft wichtig für alle ist. Und dass so manche politische Rahmenbedingung die Bauern dazu zwingt, die Hoftore für immer zu schließen. In vielen Städten und Dörfern gibt es diese Lichterkorsos mittlerweile. In Brilon veranstaltet die KLJB den Korso, der den Namen „Ein Funken Hoffnung“ trägt, nun schon zum dritten Mal.

Jede Menge Schaulustige am Straßenrand und auf dem Markt werden am Abend vor dem dritten Advent erwartet. Foto: Joachim Aue

Bei der Premiere im Corona-Winter der Ein- und Beschränkungen ging es der bundesweiten Aktion primär darum, Funken der Hoffnung zu versprühen. Aber wer könnte in Anbetracht der weltpolitischen Lage heutzutage nicht auch etwas Licht in der Dunkelheit gebrauchen? „Wir organisieren diese Aktion nach den großen Erfolgen in 2021 und 2022 jetzt zum dritten Mal und es haben sich erneut nicht nur Teilnehmende aus dem Raum Brilon angesagt, sondern auch aus der Region Paderborn, Büren oder Korbach“, freut sich die Vorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Brilon, Carolin Bange. Rund 85 Teilnehmer seien es zuletzt gewesen. „Uns geht es zum einen darum, eine Lanze für die Landwirtschaft zu brechen und darauf hinzuweisen, wie wichtig die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern ist. Wir als Landjugend haben aber auch in der Coronazeit gespürt, wie sehr uns das Miteinander gefehlt hat. Wir wollten bei der Premiere durch den Korso vornehmlich Präsenz zeigen. Und bei den letzten beiden Aktionen haben wir gespürt, wie gut das bei den Leuten ankommt – vor allem bei den Kindern – und wie viel Freude die Zuschauer am Straßenrand hatten – und auch wir beim individuellen Schmücken der Trecker“, sagt Carolin Bange.

Start ist um 18.30 Uhr

Bei der Abfahrtzeit kursieren inzwischen zwei verschiedene Zeiten. Fakt ist aber: Die Traktoren brechen am Samstagabend um 18.30 Uhr in Brilon am IEB-Parkplatz auf. Danach fahren sie in Richtung der Briloner Seniorenresidenz, vorbei am Briloner Krankenhaus, weiter zum Seniorenzentrum St. Engelbert und dann zum Rochuswald. Ein kurzer Zwischenstopp wird der Marktplatz sein. Nach der Ratmersteinstraße, Nordring und Rixener Straße endet die Fahrt dann schließlich am Reitstall Witthaut. Carolin Bange: „Es sind alle herzlich eingeladen, vom Straßenrand aus zuzuschauen oder mit ihrem Trecker an der Tour teilzunehmen. Wer noch mitmachen möchte, findet sich mit seinem geschmückten Fahrzeug bereits um 18:30 Uhr am IEB Parkplatz am Almerfeldweg ein. “

Uns geht es auch darum, eine Lanze für die Landwirtschaft zu brechen und darauf hinzuweisen, wie wichtig die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern ist- Carolin Bange

Auch beim zentralen Sammelpunkt auf dem Briloner Marktplatz gibt es kein Remmidemmi und keine Musik. Bange: „Die Aktion soll eine ruhige und friedvolle Veranstaltung bleiben – Motorenlärm lässt sich natürlich nicht vermeiden. Wir wollen, dass sich die Aktion etabliert. Sie soll ein Zeichen für den Zusammenhalt und eine Bereicherung im Jahresprogramm der Stadt sein. Es wird keine Weihnachtsmusik oder sonstige Beschallung geben. Geplant ist, dass die Trecker vorne am Schild den Namen des landwirtschaftlichen Betriebs mit sich führen und dass am Marktplatz einer von uns mit dem Mikro steht und die Teilnehmer einzeln begrüßt. Danach verteilen sich wieder alle.“ Für die Teilnehmenden klingt der Korso dann auf dem Reiterhof bei einem Glühwein aus – für die Treckerfahrer natürlich alkoholfrei!

Der Link zur Whatsapp-Gruppe lautet: https://chat.whatsapp.com/HkmTZeBuS43FycUeTyqVXG Wer noch weitere Infos braucht, kann sich aber auch gerne unter 0170 5619168 (Niklas Witthaut) melden.

