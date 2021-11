Brilon-Alme: Schützen helfen kranken Kindern

Alme. Auch wenn der traditionelle Basar in Brilon-Alme erneut ausfallen muss, engagieren sich die St. Sebastian-Schützen für schwerstkranke Kinder.

Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren bietet die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Brilon-Alme wieder einen hochwertigen Hochglanz-Wandkalender im Format ca. 30 cm x 45 cm an.

Die Bilder zeigen das Dorf und die wundervolle Landschaft drumherum. Sie sollen Freude bereiten, nachdenklich stimmen oder auch einfach neugierig dazu animieren, den einen oder anderen Ort selbst aufzusuchen. Ideal als Geschenk für sich selbst oder für diejenigen, denen man eine Freude machen möchte.

10 Euro pro Kalender für den guten Zweck

Von dem Preis von 14.90 Euro fließen etwa 10 Euro als Reinerlös an den Verein für das krebs- und schwerstkranke Kind e. V. in Paderborn. Die St. Sebastianer unterstützen diesen Verein schon seit vielen Jahren im Rahmen des sogenannten Kinderkrebshilfe-Basars. Corona-bedingt kann der Basar jedoch auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Der Kalender kann vorbestellt werden per E-Mail unter: Kalender2022@sebastian-schuetzen-alme.de über das Kontakt Formular oder bei Telefon-Nummern 0171 9760200 (Frank Hettegger) und 0160 7728111 (Walter Scholz)

Lesen Sie auch:Riesige Nachfrage nach Super-Öko-Kunststoff made in Brilon

Die Auflage ist limitiert und daher begrenzt. Die vorbestellten Kalender können während der Adventsauftaktaktion der Bruderschaft an der Lambachpumpe am kommenden Samstag, 27. November, oder im Rahmen des Weihnachtsmarkts am 12. Dezember abgeholt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon