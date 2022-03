Brilon: Arbeiten für Anbau am Gymnasium Petrinum gestartet

Brilon. In Brilon beginnen die Arbeiten für die Errichtung eines Anbaus mit den neuen naturwissenschaftlichen Räumen (MINT) – in Holz-Hybridbauweise.

Am Gymnasium Petrinum in Brilon haben in dieser Woche die Bauarbeiten für die Errichtung eines neuen Anbaus mit den neuen naturwissenschaftlichen Räumen (MINT) begonnen.

Nach der Auftragsvergabe der Fachplanungsleistungen im November 2020 durch den Rat der Stadt Brilon und einer umfassenden Planung erfolgten im Dezember 2021 die ersten Auftragsvergaben. In dieser Woche begannen nun die Erdarbeiten. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der hochmodernen Fachräume sind im kommenden Jahr geplant.

Der zweigeschossige Anbau wird nachhaltig in einer Holz-Hybridbauweise errichtet. Auch die Kindergartenerweiterungen in Hoppecke und Altenbüren wurden bereits mit Holzständerwerk errichtet. Das neue Gebäude wird in Holzrahmenbauweise mit Brettstapeldecke auf einer Stahlbetonbodenplatte aufgebaut. Die Treppenhäuser und der Aufzugsschacht werden aus Brandschutzgründen ebenfalls in Betonbauweise errichtet. Die Nutzfläche der Räume beträgt rund 1750 Quadratmeter, der Bruttorauminhalt rund 8600 Quadratmeter.

Die Baustelle am Schulzentrum haben begonnen. Foto: Stadt brilon

Zukunftsweisende Lernausstattung

Im Rahmen des Raumprogramms entstehen sechs naturwissenschaftliche Fachräume für Physik, Chemie und Biologie mit einer modernen und zukunftsweisenden Lernausstattung. Je Fachbereich wird daneben ein Vorbereitungs-/ Sammlungsraum errichtet. Zusätzlich werden vier allgemeine Unterrichtsräume gebaut.

Die Stadt Brilon beginnt damit die grundlegende Sanierung des Schulzentrums mit dem Gymnasium Petrinum und der Heinrich-Lübke-Sekundarschule. Die Kosten des neuen Anbaus werden rund 7 Millionen Euro betragen. Nach dem Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen wird so die laufende Modernisierung der Schulgebäude in der Stadt fortgesetzt.

Daneben können nun die Planungen für die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung des „Schulzentrums der Zukunft“ beginnen. Aktuell erfolgen die politischen Beratungen.

