Brilon: Autofahrer kracht in Lkw – Mann (24) schwer verletzt

Brilon/Altenbüren. Ein Autofahrer (24) wird in Altenbüren schwer verletzt. Er gerät auf die Gegenfahrbahn, als ihm ein Lkw entgegen kommt. Die B7 wird gesperrt.

In zwei Verkehrsunfälle in Brilon mit verletzten Personen waren Polizei und Feuerwehr involviert.

Ein Pkw-Fahrer aus Brilon ist bei einem Verkehrsunfall in Altenbüren am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer kam mit seinem Wagen am Briloner Tor in Höhe der Verkehrsinsel am Ortseingang so weit auf die Gegenfahrbahn, dass sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der 57-jährige Lkw-Fahrer aus Bestwig blieb unverletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 24-jährige Briloner gegen 9.15 Uhr die B 7 von Brilon nach Altenbüren. Beim Umfahren einer Verkehrsinsel verlor der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem im Gegenverkehr fahrenden Lkw.

Die Löschgruppe Altenbüren wurde um 9.25 Uhr zur Hilfeleistung alarmiert und stellte den Brandschutz sicher. Daneben wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

Während der Bergungsarbeiten war die B 7 fast zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Sechs Einsatzkräfte waren vor Ort. Zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Frontalunfall auf der B7 am Mittwoch

Verkehrsunfall Briloner Tor: Frontalcrash mit zwei Verletzten. Foto: Feuerwehr Brilon

Bereits am Mittwoch wurde die Briloner Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nehdener Weg – B 7 Am Patbergschen Dorn alarmiert. Dort hatte ein E-Call-Notrufsystem einen automatischen Notruf ausgelöst.

Im Kreuzungsbereich waren zwei Pkw frontal zusammengestoßen, einer der Wagen schleuderte noch gegen einen Lieferwagen. Personen waren entgegen der ersten Meldung nicht eingeklemmt. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Patientenbetreuung und stellte den Brandschutz sicher. Ferner wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

15 Einsatzkräfte des Löschzuges Brilon waren rund eine Stunde im Einsatz. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen hier keine Angaben vor.

