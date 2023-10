Brilon: Baum fällt auf Auto – Bahnstrecke wird gesperrt

Brilon. Bei einem kurzen Unwetter bricht in Brilon ein Baum und kracht in der Galmeistraße auf ein Auto. Das Unglück hat auch Folgen für den Zugverkehr.

Die Feuerwehr Brilon wurde am Dienstagnachmittag (3. Oktober) nach einem Unwetter zu einer technischen Hilfeleistung an die Galmeistraße in Brilon alarmiert. Dort war am Bahndamm ein Baum zerbrochen und teilweise auf die Straße und einen abgestellten PKW gestürzt.

Baum mit Motorsäge zerkleinert

Der Baum wurde mit der Motorsäge zerkleinert und die Straße geräumt. Der noch stehenden Rest des Baumes mussten ebenfalls gefällt werden, da die Stabilität nicht sichergestellt werden konnte. Der Baum wurde mit Hilfe der Seilwinde des Gerätewagens Logistik kontrolliert gefällt. Die Galmeistraße war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Bahnstrecke Brilon-Stadt - Brilon-Wald wurde während der Fällarbeiten ebenfalls kurzfristig vom Notfallmanager der Deutschen Bahn gesperrt.

Zehn Einsatzkräfte des Löschzuges Brilon waren eineinhalb Stunden im Einsatz.

