Brilon begeht einen besonderen „Friday for Future“

Brilon. Der Lagerplatz der Blumenschnade am Eschenberg zwischen Brilon und Hoppecke war am Freitag Schauplatz einer besonderen Aktion.

Fünf große, widerstandsfähige Bäume und hundert Setzlinge wurden am Freitagnachmittag auf dem Lagerplatz der Blumenschnade am Eschenberg zwischen Brilon und Hoppecke gepflanzt. Die YouthHansa Brilon und der Rotary-Club Brilon-Marsberg hatten die Aktion organisiert und mit tatkräftiger Unterstützung des Forstamts und des Briloner Bürgerwald-Vereins durchgeführt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der gemeinsamen Baumpflanzaktion möchten die Organisatoren ein Zeichen für ihre Heimat, die Hanse, den Klimaschutz, die Jugendarbeit sowie für eine hoffnungsvolle Zukunft setzen. „Es soll zum Nachdenken anregen und zu ähnlichen Aktionen ermutigen.“, so Ludwig Leßmann, ehemaliger Präsident des Rotary-Cluby, der die fleißigen Helfer begrüßte.

Ein Findling erinnert an die Int. Hansetage in Brilon. Corona-bedingt fanden sie bekanntlich erstmals viruell statt. Foto: Katja Kordel

Bevor es an die Spaten ging, enthüllten der amtierende Präsident des Rotary Clubs Brilon Eckhard Lohmann, die Sprecherin des Briloner YouthHansa-Teams Eva Hülshoff und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch gemeinsam einen Gedenkstein für die virtuellen Hansetage 2020.

Engagierte Vorbereitungen

Denn ursprünglich war die Aktion als sogenanntes HandsOn-Projekt während der Internationalen Hansetage Anfang Juni geplant, die nun in kleinerem Rahmen nachgeholt wurde. Schon 2019 hatte der damalige Präsident des Rotary-Clubs, Ludwig Leßmann (Marsberg) die Aktion im Rahmen des YouthHansa-Programms angeboten und angestoßen. „Das hier ist ein echter Friday for Future.“, so Leßmann über die Klimaschutzaktion.

Gepflanzt wurden Küstentannen, Douglasien, Traubeneichen und Elsbeeren, um eine ausgewogene Mischung aus Nadelholz und Laubholz zu erzielen. Die Baumarten seien anpassungsfähig an die Trockenheit und somit ideal für einen zukunftsfähigen Wald, so Forstamtsleiter Dr. Gerrit Bub.

Rotarier und YouthHansa-Mitglieder griffen am Eschenberg zum Spaten. Foto: Katja Kordel

Auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch sieht in der Aktion eine Zusage für das Morgen: „Wir sind Teil der hanseatischen Tradition, die wir in die heutige Zeit übersetzen müssen. Es ist ein tolles Zeichen, dass der Rotary-Club und die Jugendorganisation der Hanse zusammenarbeiten und sich gemeinsam für den Klimaschutz, und damit für die Zukunft, einsetzen.“

Platz in Hanse-Historie

Und der Bürgermeister erinnerte auch daran, dass es zwar angesichts der engagierten Vorbereitungen für alle Beteiligten schade gewesen sei, dass niemand nach Brilon habe kommen können und das geplante Programm gecancelt werden musste. Andererseits nehme Brilon mit den ersten virtuellen Hansetagen für alle Zeit nun einen ganz besonderen Platz in der jahrhundertalten Hanse-Historie ein.

Bei grauem Nieselregen gingen die freiwilligen Helfer mit Spaten ausgestattet ans Werk und verteilten die vielen Setzlinge auf der kahlen Waldfläche, die wegen des Borkenkäfers geschlagen werden musste. Anschließend wanderten die Teilnehmer zum Jagdhaus Bilstein, um dort die Aktion ausklingen zu lassen.

Wer möchte bei YouthHansa mitmachen?

Die YouthHansa ist die offizielle Jugendorganisation des großen Städtebundes Hansa, in dem mehr als 190 Städte aus 16 unterschiedlichen europäischen Ländern vereint sind. Jugenddelegierten im Alter von 13 bis 26 Jahren werden jedes von den Hansestädten entsandt, um an den Versammlungen der YouthHansa auf den Hansetagen teilzunehmen.

Weltweite Bewegung Der Rotary-Club Brilon-Marsberg wurde 1980 gegründet; er besteht derzeit aus 56 Mitgliedern. Weltweit gehören rund 1,2 Millionen Menschen in über 35.000 Clubs der humanitäre und soziale Ziele verfolgenden rotarischen Gemeinschaft an.

Im Rahmen der Vorbereitungen zu den Hansetagen in Brilon hatten sich neun junge Erwachsene zum YouthHansa-Team Brilon zusammengeschlossen, um den internationalen Gästen ein denkwürdiges und nachhaltiges Programm zu bieten. Auch für andere Events, wie etwa „Brilon blüht auf“, bereitet die Gruppe Aktionen vor.

Mitmachen kann jeder, der Lust hat. Elena Albracht ist als Kontaktperson per Mail an e.albracht@brilon.de zu erreichen. Weitere Informationen gibt es außerdem auf Instagram (youthhansa2020) und auf der Internetseite www.hansetagebrilon.de.