„Brilon bei Nacht“: Programm der Einkaufsnacht im Überblick

Die lange Shoppingnacht ist zurück: Der Briloner Gewerbeverein Prima Brilon lädt am Dienstag, 31. Oktober, in die Briloner Innenstadt ein zum Late-Night-Shopping. Kreative Beleuchtung, Kleinkunst, Kulinarisches und Musik ergänzen das vielfältige Briloner Einkaufsangebot heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Einzelhändler und Gastronomen wollen an diesem Abend traditionell bis Mitternacht mit besonderen Angeboten und Aktionen locken.

Briloner Einzelhändler wollen besonderes Dankeschön für Kunden bereithalten

„Unsere Innenstadt wird sich von ihrer schönsten Seite zeigen und Besuchern jeden Alters eine einzigartige Shoppingnacht bescheren“, betont das neue Organisations-Team von Prima Brilon auf die traditionelle Veranstaltung. „Wir haben bewusst alles beim Alten gelassen. Die Besucher können sich wieder auf die illuminierten Gebäude in der Innenstadt, eine Feuershow und vieles mehr freuen. Auch zahlreiche Einzelhändler werden für ihre Kunden eine Überraschung, ein „Danke für ihre Treue“, bereithalten.“

Der Einzelhandel sei jetzt ganz auf Herbst und Winter eingestellt und hat schon tolle Ideen für Weihnachten im Angebot. „Ein Besuch lohnt sich daher auf jeden Fall. Und sollte man sich doch mal nicht sicher sein, ob etwas Passendes dabei ist: Ein Brilon Gutschein, jetzt auch wieder im Weihnachtsdesign, ist immer ein passendes Geschenk und kann auch an diesem Abend bei vielen Einzelhändlern erworben werden“, heißt es in der Ankündigung des Gewerbevereins.

Kulinarische Spezialitäten in der Bahnhofstraße in Brilon

Langos, Churros in der Bahnhofstraße, Süßwaren, ein Kinderkarussell und der Genusstruck von Michael Ester, der auch wieder Getränke anbietet, sollen an diesem beleuchteten Abend nach Brilon locken.

An Halloween werden die Gebäude in der Briloner Innenstadt wieder bunt beleuchtet. Foto: Joachim Aue

Ab 16 Uhr können Besucher den HuberTaler erwerben. So lange der Vorrat reicht wird die Stadt Brilon diesen auf der Rathaustreppe verkaufen. Wie gewohnt hat der Hubertaler einen Wert von 25 Euro, kostet aber nur 20 Euro. Mit 5 Euro unterstützt die Stadt Brilon den Einkauf in der Innenstadt.

Um 18 Uhr findet darüber hinaus im Rathaus eine Versteigerung von Fundstücken aus dem Keller des Rathauses statt. Mit Einbruch der Dunkelheit, erwartet die Besucher von Brilon bei Nacht ein Programm: Blubb, das leuchtende Seepferdchen mit Neptun und Nixe flanieren von 20 bis 21 Uhr durch Brilons Innenstadt und sollen als besonderes Fotomotiv die Stadt erhellen. Zusätzlich wird ein „lebendes Bild“ präsentiert: Merlin und die Hexe Umbra sind magische Figuren, eine Mischung aus Menschen und lebender Puppe. Sie wollen einen großen Bilderrahmen lebendig werden lassen und für spannende Momente am Tor vom Museum Haus Hövener sorgen.

Feuershow bietet bei Brilon bei Nacht Funken und bunte Farben

Die Veranstalter haben zudem eine Feuershow engagiert, die um 19.30 und 21.30 Uhr mit Daniel und Jessi vor dem Rathaus „gezündet“ wird. Eine bunte Mischung, aus Entertainment, Feuerspucken, Feuerschlucken und großen Funken-Effekten.

Fest zum Programm gehört auch der Verkaufsstart des Adventskalenders des Lions-Club Brilon-Marsberg. In der Einkaufsstraße kann der Adventskalender mit gut 200 Preisen im Wert von über 10.000 Euro erworben werden.

