Brilon belohnt jetzt auch Kids den Umstieg aufs Rad

Brilon. Die Aktion „Brilon bewegt“ erhält eine weitere Note: Jetzt können sich auch Eltern mit ihren Kindern auf dem Weg zur Kita beteiligen.

Die Briloner Fahrrad-Kampagne „Mit Rad zur Tat“, also die Benutzung des Fahrrads für den Weg zur Arbeit, geht in ihre sechste Runde. Neu in das Programm „Brilon bewegt“ aufgenommen werden jetzt die jüngsten Einwohner der Stadt. Motto der Aktion: „Mit Rad zur Kita“.

Fahrradfahren hat laut dem Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club im vergangenen Jahr weiter an Beliebtheit zugenommen: „Die Corona-Pandemie hat die Mobilität auch im Alltag verändert. Vor allem begeisterten sich 2020 mehr Menschen für das Fahrrad. Während die Pkw-Nutzung in 2020 im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb, nahm die Fahrradnutzung im Alltag zu.

Schon 22 Prozent nutzen das Rad täglich

Der Anteil der Bevölkerung, der täglich das Fahrrad nutzt, ist gegenüber 2019 von 17 auf 22 Prozent angestiegen.“

Die einen schaffen es, mit einem E-Bike die Sauerländer Berge zu überqueren, ohne schweißgebadet am Arbeitsplatz, in der Schule oder beim Ehrenamt anzukommen, die anderen genießen die Anstrengung und damit den Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit am Arbeitsplatz. Gleichzeitig wird das Immunsystem gestärkt, die Umwelt und der Geldbeutel geschont.

Da liegt doch die Aktion „Mit Rad zur Tat“ sehr nahe. Die Teilnehmer erwarten wieder Sonderaktionen und am Ende des Jahres die Hauptverlosung mit attraktiven Gewinnen.

Jeder kann mitmachen Alle Eltern die ihre Kinder als Begleitperson oder mit Anhänger bzw. Kindersitz vom 12. April bis 31. Oktober in den Kindergarten bringen, können an der Aktion „Mit Rad zur Tat“ teilnehmen. Das ist unabhängig vom Kindergarten. Die Anmeldung erfolgt wie für alle anderen Teilnehmer über die Anmeldekarte oder per E-Mail an die Städtische Mitarbeiterin Elena Albracht (e.albracht@brilon.de).

„’Mit Rad zur Tat“ hat sich im Rahmen der Initiative ‘Brilon bewegt’ schon gut etabliert. Ich freue mich sehr über die erneute Unterstützung der Firmen Feldmann und EBike Store Schröder sowie den Krankenkassen AOK Nordwest und Barmer“, freut sich Brilons Bürgermeister Christof Bartsch.

Die Teilnahmebedingungen haben sich nicht geändert. Sie sind wie gewohnt auf der Internetseite der Stadt Brilon oder auf den Anmeldekarten, die bei den erwähnten Unternehmen, im Rathaus und der Brilon Wirtschaft und Tourismus (BWT, Derkere Straße 10a) ausliegen, zu finden.

Stempelkarte zur Motivation

Im vergangenen Jahr wurden die Ehrenamtlichen in den Teilnehmerkreis aufgenommen. In diesem Jahr kommen auch die Eltern kleiner Kinder dazu.

Initiiert hat das der AWO-Kindergarten Lummerland am Döselsberg in Brilon. Die Leiterin Melanie Schäfer-Mengelers und ihr Team haben festgestellt, dass immer mehr Kinder mit dem Fahrrad, Laufrad oder Roller zur Kita kommen. Und die ganz Kleinen, die selber noch kein Zweirad fahren können, werden von den Eltern gebracht. Um diese Entwicklung weiter auszubauen und zu unterstützen, wird der Kindergarten ein Projekt rund um das Thema Fahrrad durchführen.

Dabei bekommt der Kindergarten unter anderem viel Unterstützung von der Verkehrswacht. Gemeinsam soll spielerisch für die Gefahren beim Radfahren sensibilisiert und den Kindern sicheres Fahren beigebracht werden. Die Kinder sollen auch eine kleine Stempelkarte bekommen, um hier zusätzliche Motivation zu schaffen.