Brilon blüht auf: 10.000 Gutscheine für Briloner Hubertaler

Brilon. Am Veranstaltungswochenende „Brilon blüht auf“ stehen wieder 10.000 Gutscheine des Hubertaler-Programms mit je 25 Euro Handelswert zum Verkauf.

Die Stadt Brilon plant eigene Aktionen der Stadtverwaltung beim Autosalon und bei „Brilon blüht auf“ am 22. und 23. April. Erstmalig wird es am Veranstaltungswochenende auch den Tag des offenen Rathauses geben. Neben dem Verkauf von Hubertalern, Führungen durch das Rathaus und Vorleseaktionen wird es einen Infostand unterm Rathausbogen geben, der für die Ausbildung und offene Stellen bei der Stadt wirbt.

Auflage von 10.000 Gutscheinen für „Briloner Hubertaler“

Der Rat der Stadt Brilon hat sich im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2023 für die Auflage einer weiteren Tranche des Gutschein-Programms „Briloner Hubertaler“ ausgesprochen. Mit 10.000 Gutscheinen á 25 Euro ist die Neuauflage ebenso stark wie die ersten Male im Jahr 2021. Auch die Regelungen bleiben dieselben: der Verkauf der Hubertaler erfolgt durch die Stadt zum Preis von 20 Euro je Gutschein, der dann einen Handelswert von 25 Euro hat. Die teilnehmenden Geschäfte lösen die Gutscheine bei der Stadt ein. Die bereits gemeldeten Betriebe brauchen sich nicht erneut anzumelden. Andere Betriebe aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung, die am Gutscheinprogramm teilnehmen möchten, können sich per Link https://portal.kommunale.it/brilon/services/33 oder per E-Mail an g.voessing@brilon.de registrieren.

Bürgermeister Dr. Bartsch freut sich, dass eine weitere Neuauflage des Hubertalers vom Rat der Stadt Brilon genehmigt wurde. „Damit setzen wir abermals ein wichtiges Zeichen für unsere Stadt, die von vielen weiterhin als attraktiver Einkaufs- und Aufenthaltsort angenommen wird. Mit 10.000 Gutscheinen á 25 Euro lenken wir Kaufkraft in Höhe von 250.000 Euro in die Briloner Betriebe. Die Zukunft unserer Innenstadt haben wir als Verbraucher weitgehend selbst in der Hand.“

Vorverkauf startet am 11. April

Online startet der Verkauf am 11. April und geht zunächst bis Donnerstag, 20. April; der Verkauf vor dem Rathaus findet am 22. April (Autosalon) und 23. April (Brilon blüht auf) jeweils von 11 Uhr bis 14.30 Uhr statt. In diesem Frühjahr ist dies zunächst der einzige Zeitraum, in dem die Hubertaler angeboten werden. Sofern hiernach noch Gutscheine vorhanden sind, wird es im Laufe des Jahres eine weitere Verkaufsaktion geben.

