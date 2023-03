Brilon blüht auf mit Kür der neuen Waldfee und Holland-Markt

Jede Menge Besucher strömen am Sonntag zu „Brilon blüht auf“. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Holland-Markt, wie schon im Jahr 2022.

Brilon. Brilon blüht auf und Autosalon in Brilon: Die Organisatoren stellen den Zeitplan und das Programm für das Event-Wochenendes im April vor.

Mit der Kür der neuen Waldfee im Rahmen von „Brilon blüht auf“ unter dem Motto „Welkom Holland Markt“ und dem beliebten Autosalon startet die Einkaufsstadt Brilon am 22. und 23. April in die neue Frühjahrssaison. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen der Organisatoren des Gewerbevereins mit Unterstützung des BWT und der Stadt Brilon auf Hochtouren, um den Besuchern der gesamten Region ein ganz besonderes Wochenenderlebnis bieten zu können. Natürlich lädt „Prima Brilon“ beim Aktionstag „Brilon blüht auf“ auch von 13 bis 18 Uhr zu einem ausgiebigen Einkaufs- und Schaufensterbummel beim gut aufgestellten Einzelhandel ein.

Holland Markt im vergangenen Jahr riesiger Erfolg

Prima Brilon, die Autohändler, "Brilon Kultour" und auch die Stadt freuen sich auf "Brilon blüht auf", mit der Präsentation der neuen Waldfee. Foto: Joachim Aue

Und auch wieder zum Holland Markt, der im vergangenen Jahr zu einem riesigen Erfolg wurde. Nicht zuletzt dank des großen Engagements des Ehepaares Henk und Yvonne ter Hennepe, die seit mehr als drei Jahrzehnten solche Märkte organisieren. „Wir freuen uns auf über 30 Marktstände aus Holland, die mitunter bis zu 20 Meter lang sind. Dabei sei Brilon die einzige Stadt im Hochsauerlandkreis, die diesen Markt regional ausrichten darf, so Christian Leiße, der Vorsitzende von Prima Brilon. Christian Leiße: „Alles ganz exklusiv, nur für unsere Gäste und Kunden“. Er begrüßte es auch, dass wieder die Strackestraße mit in den Holland Markt eingebunden sei, die oft ein wenig zu kurz komme. Hier bieten die Händler ganz besondere Spezialitäten aus ihrem Heimatland wie Backfisch und Kibbelinge, Frikandel, Käse und Poffertjes an. Rund um den Kump sind vor allem Schmuck, Holzschuhe und Blumen im Angebot.

Künstlerprogramm voller Überraschungen

Sogar eine eigene Kapelle, die „Marching Band“ bringen die Holländer mit. Außerdem ist auf der Bahnhofsstraße Steffen Nitsche mit seinen Stelzen unterwegs und verteilt seine kunstvoll gestalteten Luftballons, so Thomas Mester von BWT Kultour, der auf ein Künstlerprogramm voller Überraschungen insbesondere auch für die Kinder hinweist. Der absolute Höhepunkt des Sonntags steigt dann 15 Uhr, wenn auf der Rathaustreppe Brilons derzeit am strengsten gehütetes Geheimnis gelüftet wird. Schon jetzt ist ganze Hansestadt gespannt darauf, welche junge Dame die Stadt des Waldes in den nächsten zwölf Monaten als Symbolfigur präsentieren wird und als 18. Briloner Waldfee und Nachfolgerin von Zoe Tilly von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch proklamiert wird.

Autosalon: Acht Autohäuser stellen ihre Fahrzeuge vor

Den Auftakt bildet bereits am Samstagmorgen der mittlerweile 42. Autosalon. Acht Autohäuser aus dem Stadtgebiet stellen auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone ihre Fahrzeuge vor, vom Kleinwagen über den Mittelklassewagen bis hin zur Nobelkarosse in sechsstelliger Preislage.

Unter den zwölf verschiedenen Marken dürfte das ganz spezielle Interesse der Autofreaks den elektrischen und Hybrid Modellen gelten, so Paul Witteler vom Arbeitskreis der Briloner Autohändler im Gewerbeverein. Zudem warten auch an diesem Samstag bis 18 Uhr ein buntes Rahmenprogramm und das beliebte Gewinnspiel auf die Besucher.

Und bereits auch wieder der Hubertaler, den man unter dem Rathausbogen erwerben kann.

