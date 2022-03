„Brilon blüht auf“ wird zu einem riesigen Holland-Markt

Brilon. „Brilon blüht auf“ wird in diesem Jahr zu einem Holland Markt. Was die Besucher nach der langen Corona-Zwangspause erwartet? Es wird spektakulär.

„Welkom Holland Markt“ heißt es am traditionellen verkaufsoffenen Sonntag von „Brilon blüht auf“am Sonntag, 10. April. Ein riesengroßer Holland-Markt kommt mit allem, was unsere holländischen Nachbarn zu bieten haben, nach Brilon. Frische Matjes, leckerer Käse, echter Lakritz, Poffertjes, Blumenzwiebeln, Thee und Kruiden und viele andere Leckereien und weitere Angeboten. Ein begehrtes Fotomotiv wird ein buntes Blumenmeer vor dem Rathaus an einem 15 Meter langen Blumenstand sein. Die Besucher erwartet in der Briloner Innenstadt eine einmalige Veranstaltung mit großem Unterhaltungswert.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Brilon blüht auf: 34 große Stände

Christian Leisse (Vorsitzender Gewerbeverein Brilon), Oliver Dülme (Wirtschaftsförderer BWT) und Thomas Mester (Kulturleiter) haben sich diesmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Durch eine holländische Familie in Madfeld wurde der Kontakt zu dem holländischen Ehepaar Henk und Yvonne Hennepe, als Veranstalter des „Holland-Marktes“, hergestellt. „Wir haben uns Brilon angeschaut und die Stadt hat uns sofort gefallen“, erklärte Yvonne Hennepe. Die Standflächen wurden ausgemessen und es passt für 34 große Stände. Das holländische Ehepaar besucht seit 32 Jahren Stadtfeste und verkauft dort etwa 25 Mal im Jahr am 18-Meter-Stand echte Lakritze und Weingummi.

Lesen Sie auch: Firmenchef aus Brilon: Jeder Deutsche kann Putin bekämpfen

„Wir freuen uns, dass wir Sie heute hier haben“, begrüßte Christian Leisse das holländische Ehepaar in Tommy`s Restaurant. „Wir sind sehr froh, dass wir Sie für uns begeistern konnten. Die Chemie stimmte sofort, wir sprechen eine Sprache.“ Der Holland-Markt kommt mit 34 Ausstellern und Ständen von bis zu 20 Metern Länge und bringt sogar ein 14- bis 18-köpfiges Blasorchester und ein Karussell mit. „Die gesamte Innenstadt wird bespielt und es ist für Jeden etwas dabei. Der Holland-Markt reicht vom Rathausplatz bis in die „Fressmeile“ in der Stracke Straße und in der Bahnhofstraße bis zum Volksbankcenter. Für uns vom Gewerbeverein ist so eine flächendeckende Veranstaltung ein Novum im Sauerland“, freute sich Christian Leisse.

Lesen Sie auch:Gastwirte im Sauerland nervt TV-Fußball: „Eine Katastrophe“

Brilon blüht auf: „Es wird ein toller Tag“

Werde der Holland-Markt von den Besuchern angenommen, könne das durchaus eine ständige Veranstaltung werden. „Eine positive Resonanz kam auch aus der Händlerschaft“, die den Holländern teilweise sogar Garageneinfahrten zur Verfügung stellt. „Ich denke, es wird ein toller Tag.“ „Auch die noch amtierende Waldfee Zoe Tilly ist dabei“, informierte Thomas Mester. Sie wurde bereits 2020 bei einer nicht-öffentlichen Wahl gewählt. „Durch die Pandemie ist das jetzt ihr erster großer öffentliche Auftritt. Aktionen mit der Waldfee wird es bei „Brilon blüht auf“ nachmittags geben.

Die Eckdaten von „Brilon blüht auf“ Der verkaufsoffenen Sonntag „Brilon blüht auf“ findet am 10. April 2022 statt: 11 bis 18 Uhr Holland-Markt mit 34 Ständen; 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in den Briloner Geschäften.

“Es leben viele holländische Mitbürger und Mitbürgerinnen in Brilon und den Nachbarstädten“, ist Christian Leisse sicher, „dass es eine gute Veranstaltung mit Fernwirkung wird.“ Davon ist auch das Ehepaar Hennepe überzeugt. „Ich finde den atmosphärischen Marktplatz in Brilon so schön“, freut sich Yvonne Hennepe schon. Ehemann Henk denkt praktisch: Da das Aufstellen der Stände auf der ziemlich abschüssigen Bahnhofstraße vermutlich manchmal etwas schwierig werde, „sollen da die jungen Landsleute ihre Stände aufstellen“, lachte er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon