Brilon: Böller-Hotspot Marktplatz - Stadt zum Thema Verbot

Feuerwerk an Silvester. In diesem Jahr soll es zu keinen großen Zusammenkünften kommen.

Brilon Am Marktplatz in Brilon wird Silvester stets geböllert. In diesem Jahr ist das nicht erwünscht. Das sagt die Stadt über ein Verbot:

Brilon. Ein Böller-Hotspot in Brilon ist zum Jahreswechsel stets der Marktplatz in der Stadtmitte von Brilon. Da in diesem Jahr coronabedingt die umliegenden Gaststätten geschlossen bleiben, sollte es dort in diesem Jahr dort keinen Auflauf geben, ist man sich im Rathaus von Brilon sicher. „Wir setzen auf die Vernunft der Bürger“, so Clemens Mund, Sprecher der Stadt Brilon. Böllerverbotszonen seien nicht ausgewiesen.

Es gibt zum Jahreswechsel die normale Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, die bei Bedarf durch zusätzliche Kräfte verstärkt werden kann. Falls Polizei Problembereiche identifiziere, so Clemens Mund, sei Ordnungsbehörde bereit einzuschreiten.

Auch in Marsberg keine Verbote

Ebenfalls keine besonderen Vorkehrungen getroffen hat auch die Stadt Marsberg, wie Michael Martin, Leiter des Amtes für Bürgerdienste und Ordnung, auf Anfrage der WP mitteilte. Wie in Brilon gibt es in der Stadt an der Diemel die normale behördeninterne Rufbereitschaft. Und angesichts der geschlossenen Gaststätten „dürfte sich draußen nicht viel abspielen“.

