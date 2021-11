Die AWO Kita Lummerland in Brilon. Hier kommt es im Laufe der Woche zu zwei Impfaktionen, um sich boostern zu lassen.

Impfung Brilon: Booster-Impfen in der Kita Lummerland

Brilon. Die Kita Lummerland in Brilon hat sich eine Aktion zum Booster-Impfen überlegt, um Warteschlangen zu vermeiden. Der Andrang war sofort riesig.

Das Angebot für Booster-Impfungen im Hochsauerlandkreis wächst immer weiter. Der Andrang ist groß, stellenweise gibt es lange Wartezeiten und gegebenenfalls ist der Impfstoff aufgebraucht bevor man an der Reihe war. Die Kita Lummerland in Brilon um Leitung Melanie Schäfer-Mengelers hat sich jetzt eine Impfaktion überlegt, um auch in Brilon das Angebot zu vergrößern.

„Wir finden das Thema vhttps://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/hochsauerlandkreis-will-den-turbo-beim-impfen-einschalten-id233921453.html wichtig. Wir kennen die langen Schlangen bei den Impfbussen und mittlerweile gibt es keine Prioritätenlisten mehr. Jeder schaut nur noch, wo er oder sie zwischen kommt“, erklärt die Kitaleiterin die Problematik. Deswegen möchte das Team gerne einen Beitrag leisten und in den Räumen des Lummerlands ein eigenes Impfangebot vorhalten. Nicht ganz uneigennützig wie sie zugibt, denn so bekommt auch das Personal die Booster-Impfung. „Aber wir dachten uns, wieso sollte es nur für uns Impfungen geben und deswegen haben wir das Angebot erweitert.“

Am 1. und 3. Dezember gibt es jeweils von 14 bis 16.30 Uhr den Piks. In einer Warteschlange muss dann niemand stehen, weil im Vorfeld Termine vergeben wurden. Die Listen waren blitzschnell voll wie Schäfer-Mengeles sagt. Sie versucht auch, Dirk Wiese, Bundestagsabgeordneter für den Hochsauerlandkreis, für einen Besuch zu gewinnen.

