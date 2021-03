Brilon: Brand in Hubertusstraße – Decke mit Säge geöffnet

Feuerwehreinsatz in der Hubertusstraße in Brilon.

Brilon. Die Feuerwehr aus Brilon rückte am Montagnachmittag zu einem Brand in der Huberstusstraße aus. Der Brand griff auf eine hölzerne Decke über.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Montagnachmittag um 14.51 Uhr zu einem Brand in die Hubertusstraße in Brilon alarmiert. In einem landwirtschaftlichen Anwesen war auf der Deele ein Feuer ausgebrochen.

Umfangreiche Nachlöscharbeiten

Der Brand hatte bereits auf die hölzerne Decke übergegriffen. Die Feuerwehr dämmte den Brand mit einem Kleinlöschgerät zunächst ein. In der Holzbalkendecke waren umfangreiche Nachlöscharbeiten unter Einsatz von schwerem Atemschutz erforderlich. Mit der Wärmebildkamera wurden mehrere Glutnester entdeckt und abgelöscht.

Decke mit einer Spezialsäge geöffnet

Die Decke wurde dazu mit einer Spezialsäge geöffnet. Daneben kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, er entrauchte das gesamte Gebäude. Personen befanden sich bei Brandausbruch nicht im Gebäude. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. 20 Einsatzkräfte waren mit sechs Fahrzeugen zwei Stunden im Einsatz.

Die Hubertusstraße war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

