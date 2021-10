Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern an.

Polizei Brilon: Brandstiftung an Schule – Verdächtige flüchten

Brilon. In Brilon brennt auf dem Schulgelände an der Jakobuslinde ein Müllcontainer. Was geschehen ist und nach wem die Polizei nun Ausschau hält:

Auf dem Schulgelände an der Jakobuslinde in Brilon hat in der Nacht zu Dienstag ein Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Müllbehälter wurde vollständig zerstört.

Lesen Sie auch: Radioaktiver Fund in Hallenberg – Die Details des Einsatzes

Täter flüchteten

Sonstiger Schaden ist laut Mitteilung der Polizei nicht entstanden. Zeugen konnten um 1.25 Uhr zwei Jugendlich vom Brandort weglaufen sehen. Die beiden jungen Männer trennten sich und flüchteten in Richtung Sportplatz und in Richtung Schulhof. Ein Jugendlicher trug ein gelbes Oberteil. Beide Personen waren etwa 1,70 Meter groß.

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961/90200 entgegen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon