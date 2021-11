Brilon: Brutaler Einbruch in Einfamilienhaus durch Hintertür

Die Täter drangen durch die Hintertür in ein Haus in Brilon ein. Die Tür schlugen sie zuvor ein.

Brilon. In Brilon brechen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem sie brutal durch die Hintertür in das Haus eindrangen. Der Tathergang:

Mit Gewalt schlagen Einbrecher in Brilon eine Tür an einem Einfamilienhaus ein. Durch die eingeschlagen Hintertür steigen die unbekannte Täter am Donnerstag schließlich in das Einfamilienhaus an der Rosenstraße in Brilon ein.

Beute unbekannt

Die Täter durchwühlen mehrere Schränke und Schubladen in den Zimmern des Hauses. Über die Beute kann bislang keine Auskunft gemacht werden.

Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr und 21.55 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90

