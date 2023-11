Brilon: CDU fordert Erhöhung der Förderung für Sportvereine

Brilon Trotz angespannter Haushaltslage möchte die CDU-Ratsfraktion Brilon mehr Geld an die Sportvereine geben. Dabei geht es um 10.000 Euro mehr.

Trotz angespannter finanzieller Haushaltslage der Stadt Brilon fordert die CDU-Ratsfraktion eine Erhöhung der Förderung an den Stadtsportverband Brilon. Im Haushaltsentwurf 2024 des Bürgermeister sind 35.000 Euro vorgesehen. Die CDU fordert eine Erhöhung um 10.000 Euro auf 45.000 Euro. Diesen Betrag hatte der Sportverband schon einmal 2022 erhalten. Mit dieser Zuwendung wird vor allem die Jugendarbeit in den Sportvereinen unterstützt. „Gerade diese Arbeit in den Vereinen ist besonders in diesen schwierigen Zeiten von großer Wichtigkeit“, so die Mitglieder der CDU-Ratsfaktion bei ihren Haushaltsberatungen.

Anträge werden unterstützt

Weiterhin werden die Briloner Christdemokraten auch die Anträge des SV Brilon auf Erneuerung der Oberfläche des Kunstrasenplatzes und des SV Thülen auf Beschaffung einer mobilen Flutlichtanlage unterstützen. Letztere soll nicht nur den Spielbetrieb auf dem Rasenplatz sicherstellen sondern auch für andere Veranstaltungen im Stadtgebiet zur Verfügung stehen.

