Just for Joy Konzert: Für den Auftritt am 4. Juni gibt es noch Karten.

Musik Brilon: Chorkonzert mit „Just for Joy“ an der Jakobuslinde

Brilon. Musikliebhaber können sich am 4. Juni auf ein Konzert freuen. Der Frauenchor „Just for Joy“ lädt zum Jubiläumskonzert. Es gibt noch Karten.

Musikliebhaber können sich am 4. Juni auf ein Sonntagskonzert in der Aula des Schulzentrums an der Jakobuslinde in Brilon freuen. Der Frauenchor „Just for Joy“ lädt zum Jubiläumskonzert anlässlich seines 20. Geburtstages 2022 ein. Das Konzert des Meisterchores wird zugleich ein Abschiedskonzert für den langjährigen Dirigenten Michael Busch sein. Im Sommer wird das Dirigat in neue Hände gelegt. Beginn ist um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) Ab 16 Uhr kann man sich im Foyer mit einem Aperitif auf das Musikalische einstimmen. Der Eintritt beträgt 14 Euro (ermäßigt für Schüler/ Studenten: 5 Euro).

Präsentiert wird ein Chorkonzert mit einem akustischen „Dreiklangmenu“. Auftreten wird der stimmstarke Briloner Frauenchor „Just for Joy“ (Dirigent Michael Busch), der Schulchor des Gymnasiums Petrinum (Dirigentin Clarissa Gosselke) und der Popchor „Offbeat“ (Dirigent Andrè Wenauer) aus Osterode.

Gründung des Chores vor gut 20 Jahren

Bei diesem Konzert kann sich das Publikum auf ein Arrangement freuen, welches der Musiker Oliver Gies (bekannt von Maybebob) eigens für Just for Joy geschrieben hat. Für Begeisterung werden auch der Welthit „Que Sera, Sera“ und Auszüge aus einem Abba-Querschnitt sorgen. Natürlich wird der dreimal als Meisterchor ausgezeichnete Frauenchor auch mit neueren Chorwerken begeistern.

Gegründet wurde „Just for Joy“ am 29.04.2002 von 15 Frauen als gemischter Chor. Die erste Vorsitzende war Maria Speer, gefolgt 2007 von Dr. Frauke Brauer. Anfangs wurde im Wohnzimmer von Maria Speer oder im alten Kloster geprobt. Jetzt fehlte noch ein Chorleiter. Aus ihrer Jugendzeit kannte die Vorsitzende den Dirigenten Michael Busch, der in Soest das Singkulturhaus „Alma Viva“ gegründet hat. Bei einer Familienfeier fragte sie ihn, ob er den Briloner Chor als Dirigent übernehmen würde. Er sagte zu, meinte aber 2003: „Entweder ein Frauen- oder ein gemischter Chor“, erinnerte sich die Vorsitzende. „Er kommt jetzt schon 21 Jahre aus Soest zu den Chorproben. Ihm war die Stimmbildung immer sehr wichtig und ein großer Schwerpunkt der Proben. Er hat mit den Sängerinnen im Laufe der Jahre einen tollen Klang entwickelt. Auch, dass der Chor so zusammengewachsen ist, haben wir Michael Busch zu verdanken.“ Unter seinem Dirigat wurde der Frauenchor „Just für Joy“ drei Mal Meisterchor im Chorverband NRW (2009-2014-2019).

Aktuelle Mitgliederzahl beträgt 47 Sängerinnen

„Just for Joy“ hat in zwei Jahrzehnten vielen Menschen mit Chorkonzerten und außergewöhnlichen Veranstaltungen große Freude bereitet. Allein in den letzten Jahren gab es „Das Ende der meisterlichen Saison im Museumsgarten“, „Bewegte Fenstergrüße im Advent“, „Musikalische Brunnentour“ und seit 10 Jahren reißt Frau Höpker im Kolpinghaus ihr Publikum mit.

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 47 Sängerinnen und ist seit Jahren ziemlich konstant. Bemerkenswert ist das Engagement einer Sängerin. Apollonia Held-Wiese gehörte schon zu den Gründerinnen und hat seither die Finanzen und die Musik im Blick Freuen würde sich der Frauenchor jederzeit über Nachwuchs. Proben montags ab 20:15 Uhr im Pavillon der Musikschule. Einfach vorher anmelden unter info@just-for-joy.de

