Brilon: Corona-Party aufgelöst – Gäste aus ganz Deutschland

In Brilon wurde eine Corona-Party aufgelöst.

Brilon. In Brilon wird eine Corona-Party von der Polizei aufgelöst. Die Gäste kamen aus ganz Deutschland. Das Haus war für ein Geschäftstreffen gemietet.

In der Esshoffer Straße im Ortsteil Esshoff von Brilon löste die Polizei am Karfreitag eine Party in einem Ferienhaus auf. Insgesamt 19 Personen waren beteiligt.

Die Briloner Polizei wurde am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Ferienhaus gerufen, aus dem laute Musik zu hören war. Beim Anblick der Streifenwagen versuchten mehrere Personen aus den Fenstern zu flüchten. Diese wurde zur Personalienfeststellung festgehalten.

Im Haus trafen die Beamten auf insgesamt 19 junge Erwachsene aus vielen Orten Deutschlands (z.B.: Baden-Baden, Oberharz am Brocken und Duisburg). Das Haus wurde für ein Business-Meeting für fünf Personen angemietet.

Sekt- und Champagnerflaschen gefunden

Neben einer Zapfanlage, einer Musikanlage und mehreren Sekt- und Champagnerflaschen waren alle Personen mit Reisegepäck angereist.

Gegen alle Teilnehmer der Party wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen verabredeten sich die jungen Erwachsenen via Instagram.