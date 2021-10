Brilon: Dankbarkeit - Prüfstein zum Glück

Dieses Erntedank-Mandala stammt von der Georg-Friedrich-Daumer-Schule in Brilon.

Altkreis Brilon. Im heutigen „Wort zum Montag“ geht Elisabeth Hoffmann-Weber aus Bruchhausen auf das Erntedankfest ein.

Am 3. Oktober wurde in den Kirchen Erntedank gefeiert. Seit die Menschen gelernt hatten, ihre Äcker zu bebauen und anschließend die Früchte zu ernten, brachten sie zum Dank nach der Ernte Opfer dar. Aber wer bebaut heute noch einen Acker? Wer lebt im Laufe des Jahres von den Früchten des Sommers und Herbstes? Ist das Fest ein Relikt aus alten Zeiten und heute nur noch für wenige Bauern, Nutzgartenbesitzer und Balkongärtner nachvollziehbar?



„Der Prüfstein für das Glück ist Dankbarkeit.“ (Gilbert Keith Chesterton)



Jesus erzählt im Lukas-Evangelium eine Beispielgeschichte, wie ein reicher Mann seinen Lebensplan entwickelt. Dieser lässt für seine Ernte immer größere Scheunen bauen und Vorratskammern errichten, um seine riesigen Erträge unterzubringen. Plötzlich wird er vom Tod heimgesucht und all sein Hamstern und Anhäufen macht keinen Sinn, kein Glück.

Der brasilianische Theologe Leonardo Boff veranschaulicht eine Erfahrung, dass Teilen Glück bringt in der Übertragung des „Vater unser“: „Unser tägliches Brot“.

Es ist früh, wie jeden Morgen, Kinder streiten sich mit Hunden um Mülltonnen. Alles wird durchgewühlt, ‘rein und ‘raus, Speisereste aus dem Müll, sie teilen sich mit Hunden das verfaulte Brot aus dem Müll. Eine Hundewelt ohne Herz. Das ist die Art und Weise, die Gott gefunden hat, das Gebet dieser armen hungrigen Kinder: ‚Unser tägliches Brot gib uns heute’ aufzunehmen. An diesem Tag, nein, in dieser Woche war das Brot auf unserem Tisch nicht mehr das alte.

Relikt aus alten Zeiten?

Bitter war das Brot, voller Anklagen der Armen, die für Gott Bitten sind. Und erst dann wurde Brot süß und gut, als es geteilt wurde mit den hungernden Kindern und Hunden.“ Erntedank – ein Relikt aus alten Zeiten? Ein Fest nur für Bauern und Gartenbesitzer?Erntedank kann Sinnperspektive für jede Zeit und für jeden sein. Ernte hat mit Innehalten in der Hektik und Betriebsamkeit des Alltags zu tun. Ernte kann Reflexion über Getanes und Unterlassenes bedeuten. Ernte schließt den Blick über den Tellerrand ein.

Nur wer über seinen eigenen Tellerrand schaut, kann erkennen, was auf seinem Teller liegt. Kann erkennen, dass er im Vergleich zu vielen genug und mehr als genug hat. Kann teilen. Erntedank, dies gibt der Begriff bereits vor, beinhaltet Dank. Dank dafür, dass vieles gelungen ist, Dank für alles Selbstverständliche. Dank für das Leben und die Freude am Leben.

Dank für 31 Jahre Wiedervereinigung. Dank, dass wir bisher so gut durch die Coronakrise gekommen sind. Dank, dass wir in einem freien Land leben dürfen.Um es mit der Theologin Dorothee Sölle zu sagen „Vergiss das Beste nicht“ und dem Wunsch, dass mitten im Alltag unseres Lebens immer ein wenig Gott sein möge.





Elisabeth Hoffmann-Weber,

Notfallseelsorgerin der St. Cyriakus-Pfarrgemeinde Olsberg-Bruchhausen