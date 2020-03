Das Urteil, mit dem das Oberverwaltungsgericht Münster den Flächennutzungsplan der Stadt Brilon für nichtig erklärt hat, „wirft mehr Fragen auf als es Antworten gibt“. Das sagte SPD-Fraktionssprecher Hubertus Weber am Donnerstag im Rat, nachdem Stadtplanungsamtsleiter Gernot Oswald aus Verwaltungssicht die Entscheidung interpretiert hatte.

In der rund 70 Seiten umfassenden Urteilsschrift, so Oswald, werde leider nicht gesagt, wie die Stadt anders mit dem Thema umgehen solle. Das sei nicht ungewöhnlich, meinte Beigeordneter Reinhold Huxoll, denn das OVG lasse „oft offen, was wie richtig gemacht“ werden könne. Da Gerichte mit ihren Entscheidungen „die Rechtsprechung fortentwickeln“, sei man „oft zweiter Sieger“. Allein: „Uns läuft nichts weg“, sagte Huxoll.

Zwei Investorengruppen in Brilon aktiv

Wie berichtet, hatten zwei private Investorengruppen, die das Windrad auf der Sonder zwischen Scharfenberg und Brilon bereits betreiben bzw. ein weiterer errichten wollen, gegen die mit der Ausweisung von Windkraft-Vorrangzonen verbundene Flächennutzungsplanänderung ein Normenkontrollverfahren angestrengt.

Wie Gernot Oswald im Rat sagte, habe das OVG nicht die Konzentrationszonen als solche verworfen, sondern lediglich das Auswahlverfahren. Als Potentialfläche waren im Stadtgebiet insgesamt 120 Bereiche in der Größe von insgesamt 13.948 Hektar ausgemacht worden.

Tabuzonen hätten in Brilon nicht festgelegt werden dürfen

Bei deren Untersuchung hätte der Rat nicht pauschal sogenannte harte Tabuzonen festlegen dürfen, sondern gucken müssen, ob auf diesen Flächen nicht doch noch hier oder dort Windkraft möglich sei. Nach Ansicht des Gerichts ist die erforderliche „fehlerfreie Bewertung und Gewichtung nicht durchweg gelungen“. Deshalb könne auch nicht abschließend festgestellt werden, dass die gesamte Planung „im Ergebnis der Windenergienutzung den erforderlichen substantiellen Raum verschafft“.

Auch den einheitlich vom Rat „sehr bewusst“ (Beigeordneter Huxoll) festgelegten Mindestabstand von 950 Metern zur Wohnbebauung hält das Gericht für nicht rechtens. Da hätte, so Oswald, wegen der unterschiedlichen Immissionsschutzstandards gestaffelte Abstände festgelegt werden müssen.

Die Befangenheitsfrage

Auch auf die Befangenheitsfrage geht das schriftliche Urteil umfassend ein. Wie berichtet hatten an der Beratung und letztlich auch der Verabschiedung der Flächennutzungsplanänderung nur neun der 39 Ratsmitglieder teilgenommen.

Grund für die Erklärung der Befangenheit waren die in der Gemeindeordnung NRW aufgeführten verwandtschaftlichen Verhältnisse zu Eigentümern der von der Planung betroffenen Grundstücksflächen. Da, so das Gericht, „haben sich die Ratsmitglieder fast flächendeckend und zumindest von der Verwaltung orchestriert und massiv unterstützt bis hin zum konkreten Einwirken auf einzelne Ratsmitglieder, die an sich nicht von ihrer Befangenheit aus den von der Antragsgegnerin vertretenen Gründen ausgegangen sind, für befangen erklärt“.

Entscheidung des Rates nicht legitim?

Deshalb stelle sich „mit einiger Berechtigung die Frage der Legitimation der letztlich getroffenen Ratsentscheidung, wenn die angenommene Befangenheit tatsächlich nicht bestanden hat“. Es spreche „alles dafür, dass jedenfalls die große Mehrheit derjenigen Ratsmitglieder, die nicht an der Entscheidung über den Flächennutzungsplan teilgenommen haben, dies aufgrund einer fehlerhaften Einschätzung ihrer Befangenheit getan haben.“

Altkreis Brilon Das Urteil im Internet Wer sich detaillierter mit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster auseinandersetzen möchte kann dies mit Hilfe der Rechtsprechungsdatenbank des Landes machen. Im Internet ist das Urteil unter folgendem Link veröffentlicht worden: www.nrwe.de unter dem Aktenzeichen 2 D 100/17.NE

Und was, nebenbei, das OVG auch noch der Stadt vorhielt: Bei der amtlichen Bekanntmachung des Verfahrens habe sie lediglich darauf hingewiesen, dass Eingaben schriftlich oder mündlich erfolgen können.

Bürger wurden von der Beteiligung abgehalten

Das, so das Gericht, sei geeignet gewesen, „einzelne Bürger von einer Beteiligung im Aufstellungsverfahren abzuhalten“, denn heute könne das auch per E-Mail erfolgen. Verwaltung und Fraktionen wollen jetzt einen neuen Anlauf zur Ausweisung der Konzentrationszonen starten.

Bis dahin seien, so Beigeordneter Huxoll, die beiden bereits aus den 90er Jahren im Raum Madfeld-Radlinghausen ausgewiesenen Konzentrationszonen wirksam. Huxoll: „Uns läuft nichts weg.“