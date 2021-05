Brilon: Darum sucht die Polizei nach zwei Unfällen Zeugen

Brilon. Zwei Unfälle stellen die Polizei in Brilon vor Rätsel – die Beamten suchen jetzt Zeugen. Um diese Unfälle geht es bei den Ermittlungen.

Nach zwei ungeklärten Unfällen muss die Polizei im Hochsauerlandkreis nach Hinweisen suchen. Das Verkehrskommissariat in Brilon bittet Zeugen jetzt, sich zu melden.

Mann fährt auf die Gegenfahrbahn – Zeugen gesucht

Am 16. Mai ist der Polizei ein 81-jähriger Autofahrer auf der Landstraße 913 zwischen dem Thülener Flugplatz und Hoppecke gemeldet worden. Den Zeugen war die Fahrweise des Mannes aufgefallen. Der Mann aus Lippstadt sei langsam und teilweise auf der Gegenfahrbahn sowie auf dem Seitenstreifen gefahren. Zwei Autos aus dem Gegenverkehr mussten abbremsen und ausweichen. Die Polizei kontrollierte den Mann noch auf der Landstraße. Hinweise, dass der Mann Alkohol oder andere Drogen zu sich genommen hatte, bestanden nicht. Zur Klärung des Sachverhalts werden die Insassen der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Brilon in Verbindung zu setzen.

Leichte Verletzungen nach einer Kollision

Nach einem Bremsmanöver ist es am 18. Mai auf der Bundestraße 480 zwischen Bigge und Helmeringhausen zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Um 19.50 Uhr war eine 23-jährige Frau in Richtung Bigge gefahren. Als ein kleiner heller Lieferwagen den Gegenverkehr überholte, musste die Fahrerin stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein nachfolgender 48-jähriger Olsberger fuhr auf das Auto der Frau auf. Nach dem Zusammenstoß kollidierte das Auto des Mannes mit der Leitplanke am Fahrbahnrand. Die Frau aus Lippstadt sowie der Olsberger erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Zur Sachverhaltsklärung sucht das Verkehrskommissariat nach dem unbekannten, überholenden Lieferwagen aus dem Gegenverkehr.

Wer kann Angaben zu den Unfällen machen? In beiden Fällen nimmt die Polizei in Brilon Hinweise unter der 02961 - 90 200 entgegen.

