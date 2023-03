Brilon: Das ist der neue Ortsvorsteher von Esshoff

Brilon. Die Stadt Brilon begrüßt den neuen Ortsvorsteher von Esshoff, Holger Forsboom. Er vertritt den Ort, dabei lebt er selbst erst seit kurzem dort.

„Auf gute Zusammenarbeit!“ – so empfing Bürgermeister Dr. Bartsch Holger Forsboom als neues Mitglied im Kreise der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Briloner Ortsteile. Ab dem 1. April 2023 wird Holger Forsboom das Amt des Ortsvorstehers des Briloner Ortsteils Esshoff von Manfred Göke übernehmen. In der Sitzung des Rates der Stadt Brilon wurde er auf Vorschlag der CDU-Fraktion einstimmig gewählt, vereidigt und in sein Amt eingeführt.

Erst seit anderthalb Jahren in Esshoff

Von Oktober 1999 bis Oktober 2020 hatte Katharina Völlmecke dieses Amt mit viel Leidenschaft ausgeführt. Nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen ausschied, hat Manfred Göke aus Altenbüren diese Funktion im November 2020 übernommen. Bürgermeister Dr. Bartsch bedankte sich bei Manfred Göke für die Bereitschaft, den Ortsteil Esshoff „vorübergehend“ zu betreuen. Mit Holger Forsboom hat der Ort nun einen ebenso engagierten Nachfolger gewinnen können, der sich zwar erst seit eineinhalb Jahren als einer von tagesaktuell 76 „Esshofferinnen und Esshoffern“ bezeichnen kann, sich aber sehr offen dieser neuen Aufgabe stellt und sich für den Ort einsetzen möchte.

Bindeglied zwischen Ortschaft und Gemeinde

Ortsvorsteher sind gewählte Vertreter der nicht selbstständigen Ortsteile und verstehen sich als Bindeglied zwischen der Ortschaft und ihrer zuständigen Gemeinde. Sie vertreten die Belange der örtlichen Bevölkerung gegenüber Rat und Verwaltung. „Die Grundlast ist für jeden Ortsvorsteher gleich - auch wenn größere Ortschaften womöglich auch ein Mehr an Aufgabenstellungen haben können“, erkannte Bürgermeister Dr. Bartsch die Bereitschaft und das Engagement aller Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher respektvoll an.

