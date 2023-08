Brilon: Das müssen Eltern über die Schulanmeldung wissen

Viele Eltern fragen sich, was die richtige Schule ist und wie das Anmeldeverfahren abläuft. Dazu gibt es in Brilon nun erste Infos.

Brilon. Eltern, deren Kinder 2024 eingeschult werden, müssen sich schon jetzt mit den Anmeldungen für die Grundschule beschäftigen. Was jetzt wichtig ist

Für viele Kinder im Sauerland beginnt das letzte Jahr in der Kita und Eltern fangen an sich zu fragen, auf welche Schule sie ihr Kind schicken sollten. Dazu gibt es nicht nur Tage der Offenen Tür, um die Angebote und Schulen besser kennenzulernen, auch die wichtigsten Termine stehen schon fest. Die WP gibt Eltern einen Überblick:

St. Engelbertschule

Im Herbst an einem Samstag, 21. Oktober, findet der Tag der offenen Tür in der St. Engelbertschule statt. „Zu diesem Termin haben die zukünftigen Schulkinder und ihre Eltern die Möglichkeit, die Schule kennen zu lernen und ihre Fragen zu stellen“, heißt es auf der Schulwebsite. Die Offene Ganztagsschule und die Betreuung 8-1 stellen sich an diesem Tag vor und informieren über das jeweilige Angebot. Die Anmeldung erfolgt immer im Oktober/November (in bzw. kurz nach den Herbstferien), in diesem Jahr ab dem 17. Oktober bis 10. November. Die Termine müssen vorher telefonisch vereinbart werden. Das geht ab Oktober zwischen 9 und 11 Uhr beim Sekretariat, Telefon: 02961-96320. Nach der Anmeldung erhalten die Eltern eine Bescheinigung, dass das Kind angemeldet wurde. Die Aufnahmebestätigungen werden erst zu Beginn des neuen Jahres (Februar/März) versandt. Die Klasseneinteilung erfolgt in der Mitte des zweiten Halbjahres. Sobald die Einteilung abgeschlossen ist, werden die Eltern schriftlich informiert, welche Klasse ihr Kind besuchen wird. Weitere Informationen gibt es unter: www.engelbert-grundschule.de/elterninformationen/anmeldung-der-lernanfänger

Ratmersteinschule

Zum Tag der offenen Tür lädt die Ratmersteinschule am Donnerstag, 28. September, zwischen 16 und 18 Uhr ein. Zwischen Montag, 16. Oktober und Freitag, 20. Oktober, finden die Anmeldungen der Schulanfänger für das Schuljahr 2024/2025 statt. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.grundschule-ratmerstein.de

Grundschulverbund Thülen, Alme, Hoppecke

Noch stehen die Daten für die Schnuppertage sowie die Anmeldungen nicht fest, weitere Informationen folgen rechtzeitig – auch über die WP. Infos gibt es auch unter https://www.grundschule-t-a-h.de/

Der Elternabend

Lesen Sie auch:Theresa Schengel kündigt und kämpft für ihren großen Traum

Auf einem gemeinsamen Elternabend aller Briloner Grundschulen im Oktober informieren die Schulleitungen die Eltern der neuen Lernanfänger zu Fragen rund um Schulanmeldung und Schulstart. Alle Erziehungsberechtigten, deren Kinder im kommenden Schuljahr schulpflichtig werden, werden zu dem gemeinsamen Informationsabend der Briloner Grundschulen eingeladen. Die Einladungen werden seitens der Stadt Brilon schon im Laufe dieser Woche verschickt, wie die Stadt selbst mitteilt. Der gemeinsame Informationsabend findet am 26. September, 18 Uhr, im Kolpinghaus in Brilon statt. Die Erziehungsberechtigten werden in dem Anschreiben der Stadt Brilon über die Tage der offenen Tür in den Grundschulen informiert, ebenfalls werden Hinweise zu den Anmeldeverfahren an den Grundschulen gegeben. Das Programm für den Informationsabend legen die Grundschulen in eigener Zuständigkeit fest.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon