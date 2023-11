Brilon: Das Programm der Breylsker Wintermeile im Überblick

Brilon. Schlemmen, Shoppen und Flanieren: In Brilon gibt es am ersten Dezemberwochenende Weihnachtszauber. Das Wichtigste zum Programm im Überblick.

Am ersten Dezemberwochenende ist es endlich wieder so weit! Brilon lädt zum weihnachtlichen Shopping in die historische Altstadt ein. Wie schon in den letzten Jahren wird es keinen klassischen Weihnachtsmarkt geben. Stattdessen liegt der Fokus darauf, während der Öffnungszeiten des Einzelhandels am Samstag und am Sonntag eine weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt zu schaffen. Dazu gehören selbstverständlich diverse Verkaufsstände auf dem Marktplatz, die neben herzhaften Speisen natürlich auch Glühwein anbieten. Ergänzt wird das Angebot durch einige Händler, die weihnachtliche Artikel präsentieren. Ebenso befindet sich ein Kinderkarussell auf dem Marktplatz und auch in der Bahnhofstraße werden weihnachtliche Akzente gesetzt. Es darf sich zum einen wieder auf die Weihnachtsbeleuchtung gefreut werden, zum anderen lockern hier und da weihnachtliche Dekorationen das Stadtbild auf.

Breylsker Wintermeile : Der Sonntag ist verkaufsoffen in Brilon. Foto: Prima Brilon / Brilon

Besonderen Wert haben die Organisatoren von Prima Brilon in diesem Jahr auf ein Angebot für Kinder gelegt. So findet am Samstag von 11 – 17 Uhr, in Kooperation mit dem Museum Haus Hövener, ein besonderes Programm im Museum statt. U.a. kann hier gebastelt werden, es findet eine Lesestunde statt und noch vieles mehr. Highlight am Sonntag: Nach vielen Jahren besucht der Nikolaus wieder den Briloner Marktplatz. Um 16 Uhr verteilt er im Garten des Museums Haus Hövener gefüllte Stiefel an alle Kinder, so lange der Vorrat reicht. Natürlich ist der Sonntag von 13 – 18 Uhr verkaufsoffen. An beiden Tagen werden Chöre, Musiker und Kleinkünstler vor dem Rathaus und auf dem Veranstaltungsgelände auftreten. Alle Besucher können sich auf ein weihnachtliches Wochenende in Brilon freuen.

Ugly Christmas Sweater Contest am Samstag um 16 Uhr

Am Samstag findet erstmals in Brilon ein ugly christmas sweater contest statt. Wer sich beim Weihnachtsmarkt um 16 Uhr mit einem christmas sweater auf dem Marktplatz einfindet, kann am ugly christmas sweater contest teilnehmen. In Großstädten ist dieser Trend bei jungen Menschen schon lange angekommen und auch in Brilon sieht man sie immer häufiger: Bunte Weihnachtspullover. Für die einen Kult, für die anderen ein Graus. Fans der Pullover haben hieraus eine Art Wettkampf gemacht. Gesucht wird der hässlichste (ugly) Pullover. Dieser Wettkampf findet am Samstag der Briloner Wintermeile auch erstmals in der alten Hansestadt statt. Wer sich um 16 Uhr vor dem Rathaus einfindet und so einen Pullover trägt, wird von Prima Brilon mit einem Gutschein für einen Glühwein belohnt. Anschließend stimmt das anwesende Publikum mit Applaus ab, wer denn den hässlichsten Pullover hat. Die ersten drei können sich jeweils über einen 25 € Brilon Gutschein freuen.

Angebot an den Adventssamstagen

In der gesamten Weihnachtszeit wird auf dem Marktplatz der bekannte Händler Stephan Huchtemeier mit seinen Verkaufswagen präsent sein. Besucher der Briloner Innenstadt können sich hier bei einem Glühwein oder einen deftigen Snack stärken. An den Samstagen hat der Einzelhandel einheitlich durchgehend bis 16 Uhr geöffnet, einige auch länger. Auch das Museum Haus Hövener beteiligt sich und bietet für Kinder an den Samstagen ein tolles Programm.

