Brilon: die bewegende Geschichte von Haus Goldberg

Brilon. Die 100 Jahre alte Villa einer Kaufmannsfamilie beherbergt heute Bibliothek und Stadtarchiv. Die Geschichte ihrer Erbauer ist tragisch.

Das Haus Goldberg in der Gartenstraße, in dem heute das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek beheimatet sind, wird 2021 100 Jahre alt. Erbaut wurde es für die Familie des jüdischen Zement-Großhändlers Sally Goldberg. Der 1871 in Madfeld geborene Kaufmann und seine Frau Fanny zogen 1905 nach Brilon. Als erfolgreicher Geschäftsmann beherrschte Goldberg den überregionalen Markt.

Das Paar hatte fünf Kinder: Dagobert, Leopold, Alfred, Josef und Lore. Josef starb als Kind und wurde auf dem jüdischen Friedhof in Brilon beigesetzt. Die drei verbliebenen Söhne besuchten das Gymnasium Petrinum.

1921 ließen Sally und Fanny Goldberg in der Gartenstraße 13 eine bemerkenswerte Villa im Stil des Klassizismus errichten, ausgestattet mit neuester Technik und aus hochwertigstem Material. Wie aus der Original-Bauakte hervorgeht, wurde die Architektur des Hauses in schlichter Form gehalten, lediglich durch die Behandlung des Putzes und vieler Details erzielte der Bauherr eine vornehme Wirkung.

Außen klassisch, innen hochmodern

Ideenreiche Besonderheiten zeigen sich in der breiten Freitreppe vor dem Haupteingang, dem stuckverzierten Putz und feinen Sprossenfenstern. In der Brüstung zum Obergeschoss verlaufen zwei Gesimsbänder, die sich über dem Portikus mit dem Haupteingang in der Mitte der Hausfront verbinden und dort einen Balkon mit Balustrade bilden. Im Wohnbereich wurden Wände vertäfelt und die Heizung nach dem damals modernsten technischen Stand eingebaut. Massive Holzmöbel, wertvolle Gemälde und eine aufwendige Beleuchtung schmückten das Haus.

Bereits 1927 stellte Sally Goldberg einen weiteren Bauantrag zur Errichtung einer Garage, um auch hier mit der Zeit zu gehen. Der erfolgreiche Kaufmann starb im September 1929 und wurde auf dem jüdischen Friedhof Brilon beigesetzt.

Auch die mittlerweile erwachsenen Kinder verließen das Haus, sodass Fanny Goldberg allein im Haus in der Gartenstraße – die mittlerweile in Adolf-Hitler-Straße umbenannt war – wohnte. Bald schon konnte sie dem Terror des NS-Regimes nicht mehr standhalten und floh 1940 nach Köln. Von dort gelang ihr 1941 die Flucht zu ihrem Sohn Dagobert nach Argentinien. Den Kummer über den Verbleib und den Tod mehrerer ihrer Kinder konnte sie nicht verwinden. Sie starb 1943 in Buenos Aires.

Was aus den Goldbergs wurde

Sohn Alfred zog nach Berlin und wurde dort 1940 festgenommen und nach Auschwitz deportiert; er wurde 1942 ermordet. Sein Bruder Leopold zog nach Dortmund und flüchtete noch vor Kriegsausbruch nach Amerika. Nach Kriegsende lebte er in London. Die 1920 geborene Tochter Lore zog mit ihrem Mann Kurt Wolff nach Köln, bevor sie in die Schweiz auswanderte. Sie kehrte aber 1940 zurück nach Brilon, um ihre Mutter vor dem Holocaust zu retten. Doch sie und ihr Mann wurden von der Gestapo ergriffen und nach Minsk deportiert. Beide starben 1942 in Auschwitz.

Der älteste Sohn Dagobert, von Beruf Kaufmann wie sein Vater und zunächst in der Zementgroßhandlung tätig, heiratete und zog nach Bochum. 1933 wurde er wegen eines Devisenvergehens verhaftet und zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach seiner Freilassung emigrierte er nach Buenos Aires. Die deutsche Staatsangehörigkeit wurde ihm wegen „Reichssteuerflucht“ 1939 aberkannt und das gesamte Familienvermögen beschlagnahmt.

In Argentinien schaffte Dagobert einen Neuanfang und gründete eine große Kristallfabrik. 1956 kam er noch einmal nach Brilon zurück, um den seiner Familie entwendeten Besitz wieder zu übernehmen. Er wohnte im Jagdhaus Bilstein, welches ihm 1939 ebenfalls genommen worden war, und verkaufte sein Elternhaus an die Stadt Brilon, die es in den Kriegsjahren schon übernommen hatte. Auf dem Grabstein seines Vaters auf dem Briloner Judenfriedhof ließ er eine Erinnerung an seine Mutter Fanny und seine ermordeten Geschwister hinzufügen. 1967 starb Dagobert Goldberg an der Côte d’Azur.

Umbau zum Ort der Begegnung

Das Haus Goldberg wurde daraufhin ein Ort der Begegnung: Im Jahr 1957 fand das Goethe-Institut seinen Platz in diesem Haus. Da viele Studierende nach Brilon kamen, wurden weitere Räumlichkeiten benötigt. Deshalb errichtete die Stadt 1959 einen umfangreichen Anbau, der sich von der Niederen Straße bis in die Niedere Mauer zog.

1979 fand die Stadtbibliothek ihren festen Platz in dem Anbau; 1981 wurde aus dem Goethe-Institut im Hauptgebäude das Haus des Gastes. Um den vielen Besuchern der Stadtbibliothek noch mehr Raum zu bieten, war im Jahr 1989 ein weiterer Umbau vonnöten: Als Verbindungsgang wurde zwischen der Bücherei und dem Haus des Gastes eine Holzfachwerkkonstruktion mit einem verzinkten Dach errichtet. Die Stadtbibliothek konnte nun das Dachgeschoss und das Obergeschoss nutzen. So können die Besucher bis heute bequem durch einen Gang vom Anbau in den Altbau gehen und in beiden Gebäuden nach Medien stöbern.

Das Haus des Gastes blieb noch einige Zeit im Erdgeschoß des Hauses Goldberg; weitere Einrichtungen wie beispielsweise der Kneipp-Verein fanden hier in den folgenden Jahren ihren Platz, bis schließlich im Jahr 2016 das Stadtarchiv einzog. Seit 1985 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.