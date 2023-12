Brilon: Die erstaunliche Verwandlung des Otto Carlsson

Brilon. Otto Carlsson vom Dach ist ein besonderer Kater, der eine Chance verdient. Das Tierheim sucht Menschen, die ihm ein neues Zuhause geben wollen.

Otto Carlsson vom Dach tauchte eines Tages aus dem Nichts am Tierheim auf. Es wird vermutet, dass er ausgesetzt wurde. Sein Doppelname ist folgendermaßen entstanden: „Otto“ war der erste Name, dem das Tierheim in Brilon ihm gegeben hat. „Carlsson vom Dach“ ist dadurch entstanden, dass das Garagendach sein Lieblingsort ist und er dort am liebsten sitzt und herumtollt.

Zu Beginn war Otto Carlsson noch sehr scheu

Zu Beginn war er sehr scheu, sodass Menschen sich ihm nicht nähern durften. Mittlerweile teilt er sich lautstark mit, wenn er Hunger hat. So wie er sich aktuell gibt, wird angenommen, dass er sich mit etwas Geduld auch bald streicheln lässt. Otto mag vor allem weibliche Katzen sehr gerne, Tinkerbell aus dem Tierheim hat es ihm sehr angetan. Mit Katern kommt er zwar klar, verteidigt aber zum Teil sein Revier.

Otto wird eine Stelle gesucht, wo er einen warmen Unterschlupf hat und mit Futter versorgt wird. Das Tierheim kann sich vorstellen, dass er langfristig gesehen als Freigänger gehalten werden kann. Andere Katzen, vorzugsweise Kätzinnen, dürfen gerne vorhanden sein.





Kontaktdaten des Tierheim Brilon: Telefon, 02961/1878 oder per E-Mail: info@tierheim-brilon.de

