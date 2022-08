Brilon: Diese Kunstinstallation lädt zum Tanz ein

Brilon. Die Installation Tanzteppich in Brilon ist eine offene Einladung für alle Besucher. Hier trifft man sich zum Tanzen und zum Picknicken.

Ein großes Bild, ein mit Tieren und regionalen Pflanzen bemaltes Holzpodest, eine Bühne und ein Ausgangsort für Kunstaktionen im öffentlichen Raum – das alles vereint der Tanzteppich. Das Projekt Stadtbesetzung bringt am Samstag, 13. August, die Kunstinstallation der der Bildhauerin Katharina Kretzschmar ab 10 Uhr nach Brilon.

Die Installation ist eine offene Einladung an alle Besucherinnen und Besucher zum Stehenbleiben, um Pause zu machen, ins Gespräch zu kommen, bewusst werden, Arten zu erraten, zu picknicken oder vielleicht auch für eine kleine Tanzeinlage. Um 11 und 12 Uhr tanzen Davina Sauer-Wundling und Joachim Wundling zur Live-Musik des Duos Zweispiel auf dem Tanzteppich.

Ersatz für Baum in Dorfmitte

„Das Prinzip der Tanzlinde als traditioneller Ort für Treffen, Feste und Brauchtum wird umgekehrt. Da sich heute nur noch selten so ein alter Baum im Dorfmittelpunkt befindet, bestimmt die mobile Kunstinstallation flexibel diesen Ort neu“, erklärt die Künstlerin. Statt des zentralen Baumes in der Mitte werden Baumsetzlinge in Pflanztöpfen um den Tanzteppich herum angeordnet. Diese werden im Herbst in einer öffentlichen Pflanzaktion im Wald eingesetzt.

Wer Interesse hat mit zu pflanzen, kann sich bei der BWT melden. Mit dem Projekt Tanzteppich werden Themen aufgegriffen, die in zwei großen Projekten unter Beteiligung von Brilon Kultour bespielt werden, Tanz[in der]fläche-SauerlandHop und Das Brotbaumregime. Die Kunstinstallation Tanzteppich wird in den kommenden Monaten an verschiedenen Standorten in und um Brilon zu sehen sein.

Das Projekt wird gefördert vom Kultursekretariat Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW im Rahmen der landesweiten Stadtbesetzung 2022.

