Brilon: Diese „wunderschöne“ Sportanlage ist eröffnet

Brilon. Im Rahmen des großen Fußball- und Familientages wurde auch der westliche Bereich der Sportanlage an der Jakobuslinde in Brilon eröffnet:

Im Rahmen des alljährlichen großen Fußball- und Familientages der Briloner „Big Six & friends“ wurde am Samstag auch der westliche Bereich der Sportanlage an der Jakobuslinde offiziell seiner Bestimmung übergeben. Im Beisein der Vertreter aus Rat und Verwaltung, der Schulen, des Stadtsportverbandes, des SV Brilon und der Lumberjacks sowie auch einiger Sponsoren bedankte sich Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bei allen, die es möglich machten, dass hier an dieser Stelle eine wunderschöne Sportanlage entstanden ist. Es sei es mittlerweile an der Zeit gewesen, denn eine Sanierung sei dringend erforderlich gewesen.

Besonders auch die Jüngsten kamen auf ihre Kosten und so manche Eltern hatten ihre liebe Not, ihre Kinder von den Hüpfburgen auf dem Parkplatz nebenan wieder weg zu bekommen. Foto: Joachim aue

Auch wenn man aus dem städtischen Haushalt etwas drauflegen musste, habe man das Projekt dank der finanziellen Mittel aus diversen Fördertöpfen schultern können, so der Bürgermeister Er hoffe, dass die SV Brilon den Klassenerhalt schaffe, denn so ein schönes Stadion habe einfach einen Landesligisten verdient. Doch nicht nur die Fußballer tragen hier ihre Heimspiele aus, sondern auch die „Lumberjacks“. Außerdem laden einige Kleinspielfelder die Kinder, Jugendliche und Freizeitsportler zum Bolzen ein. Und nicht nur wegen der Laufbahn sprach der Bürgermeister die Hoffnung aus, dass vom TV Brilon demnächst auch intensiv wie Leichtathletik betrieben werde.

Turnier der Betriebsmannschaften

Nach einer Runde auf der neuen Tartanbahn durchlief Bürgermeister mit einigen Ehrengästen aus Politik und Sport das rote Band und gab damit die neue Sportanlage frei. Trotz der zweijährigen Corona-Pause hat der Familientag nichts an Anziehungskraft eingebüßt und gut und gerne ein paar tausend Besucher werden es schon gewesen sei, wie Oliver Dülme vom BWT bestätigte, die auf Brilons neuer Sportanlage im Verlauf des Tages ein paar unterhaltsamen Stunden verbringen wollten.

Fußball wurde natürlich auch gespielt. Das Turnier der Betriebsmannschaften gewann einmal mehr die Firma Oventrop mit 2:0 Toren gegen BMS-Industriebau und darf sich erneut den Pokal in die Vitrine stellen. Platz drei belegte das Entsorgungsunternehmen Lobbe, das im kleinen Finale mit 4:1 im 9-m-Schießen gegen die Firma Egger die Oberhand behielt. aj

