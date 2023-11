Haus Hövener Brilon: Dinosaurier-Ei wird in Museum in Brilon ausgestellt

Brilon. Es gibt ein neues spektakuläres Ausstellungsstück im Museum Haus Hövener in Brilon: ein Dino-Ei. Es ist einer Dauerleihgabe aus Münster.

Vor einigen Jahren wurde dem Museum Haus Hövener ein ganz besonderes Ei ins Nest gelegt. Dem Dino-Fan Frederic Kroll aus Brilon blieb es vorbehalten, dieses ganz besondere Ausstellungstück, ein Dinosaurier-Ei, in die extra angeschaffte Vitrine mit dem Dinosaurier-Nest zu legen.

Das Nest wurde von Museums-Mitarbeiterin Doris Tilly nach Vorlage des Naturkundemuseums Münster nachgebildet, um das Dino-Ei in der perfekt in Szene zu setzen, damit die Besucher im Untergeschoss von Haus Hövener noch mehr über die Lebensweise der Dinosaurier erfahren.

Wissenschaftler vermuten, dass der Herkunftsort in der Mongolei liegt

Wie Museumleiter Carsten Schlömer mitteilte, haben es gute Kontakte zum Naturkundemuseum in Münster ermöglicht, in der paläontologischen Abteilung ein Dinosaurier-Ei als Dauerleihgabe zu präsentieren. Carsten Schlömer: „Wissenschaftler vermuten, dass der Herkunftsort des Dino-Eies in der Mongolei liegt“. Allerdings sei eine genaue Zuordnung zu einer bestimmten Dinosaurier-Art bis heute nicht möglich. Ohnehin seien Dinosaurier-Ei-Funde extrem selten und in Deutschland bisher noch nicht vorgekommen, sondern als Hauptfundgebiete China, Argentinien und Frankreich bekannt.

Carsten Schlömer gab noch weitere Erläuterungen und räumte ein, dass bis heute viele Rätsel um die Eier, die im Verhältnis zur Größe der Dinosaurier eher klein sind, bis heute ungelöst sind. Wissenschaftler gingen davon aus, dass die Eier in warme und geschützte Sandkuhlen gelegt und von der Sonne warm gehalten wurden. Die großen tonnenschweren Tiere konnten sich mit ihrem Gewicht nicht auf die Eier setzen und brüten. Nur bei kleineren vogelartigen Dinosauriern nimmt man an, dass sie die Eigelege ausgebrütet haben.

