Brilon: Ehepaar aus Hoppecke gibt Schätze ans Haus Hövener

Brilon/Hoppecke. Das Ehepaar Frigge wusste lange nicht, welche wertvollen Schätze es besitzt. Um welche Objekte es sich handelt und was sie für Brilon bedeuten:

Bereits seit seiner Kindheit kennt Franz Frigge aus Brilon-Hoppecke die alten Schätze aus seinem Elternhaus. Doch welchen Wert die zwei Bücher, ein Kruzifix und ein Buchständer haben können, wurde erst jetzt wirklich bewusst. „Es gibt Dauerleihgaben in einem Museum, die wirklich als besonders angesehen werden müssen.“ kommentierte Museumsleiter Carsten Schlömer die Leihgabe.

Über 320 Jahre alte Gegenstände

Dass die Objekte wirklich eine herausragende Bedeutung besitzen, wird an deren Alter deutlich. Die Bücher – ein Messbuch aus Antwerpen und ein Abhandlung über Pädagogik stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Auch der Buchständer aus Holz ist über 320 Jahre alt. Bei dem Kruzifix mit eingeschlossener Reliquie gestaltet sich die Datierung schwieriger. Das Kreuz selbst könnte im 19. Jahrhundert hergestellt worden sein, der wertvolle Inhalt müsste dagegen weitaus älter sein.

Aber was bedeutet die Dauerleihgabe durch die Familie Frigge aus Hoppecke genau? Auf diese Frage lassen sich zu diesem Zeitpunkt einige Überlegungen anstellen. Laut Franz Frigge besaß ein Geistlicher aus seiner Familie einst die Objekte. Über Erbschaften gelangten sie schlussendlich nach Hoppecke. Sie sind stumme Zeugnisse einer Epoche, die als Gegenreformation bezeichnet wird. Nur wenige wissen, dass Luthers Lehren im Sauerland sehr erfolgreich waren. Vor 300 Jahren waren viele Menschen in Brilon und den Dörfern protestantisch. Katholische Geistliche setzten darauf eine massive Gegenreformation in Gang. Klöster wie das der Minoriten und Bildstöcke entstanden. Aus vielen dieser Klöster haben sich die modernen Schulen entwickelt, da die Padres oftmals auch Schulen zum Kloster gründeten.

„Kirchengeschichte wird erweitert“

Um für die Arbeit gerüstet zu sein, nutzten Padres und Pfarrer Bücher wie das Messbuch, das Werk über Lehrerschaften aus Hoppecke und waren als Lehrer in den Schulen aktiv. Interessant hierbei ist, dass der einstige Besitzer mit dem Namenskürzel W.W. das Messbuch selbst handschriftlich erweiterte. Ab 1798 fügte er auf Leerseiten am Ende des dicken Bandes weitere Gebetsformen, Liturgien und Aussagen von Kirchenvertretern hinzu. „Die große Kirchengeschichte wird somit persönlich durch einen Geistlichen erweitert.“ resümiert Carsten Schlömer. Auch das Äußere des 1626 in Antwerpen gedruckten Buches begeistert den Historiker. Die Schließen sind noch vorhanden und gar die Lesekordel aus Stoff hat den Zahn der Zeit überdauert. Ob das Werk in Zukunft restauriert wird, können die Verantwortlichen des Museums noch nicht versprechen.

Bei dem Kruzifix ist so etwas sicherlich nicht notwendig. Die Reliquie ist sicher im Inneren verborgen. Durch einen Schraubverschluss kann das Kreuz aus Edelstahl geöffnet werden und es zeigen sich die Reliquieneinfassungen aus Blattgold. „Barocker Prunk des Glaubens tritt hier zutage.“ so Carsten Schlömer. „Es ist denkbar, dass der Besitzer es um den Hals trug und selbst eine hohe Position in einem Kloster oder einer kirchlichen Institution einnahm. Dafür spricht auch das zweite Buch aus dem Jahre 1780.“ Der pädagogische Leitfaden von Johann Ignaz von Felbiger sollte infolge des neuen Verständnisses von Schule und Lehre sogenannte Schulmeister reformieren. „Dieses Buch diente als eine Art der Weiterbildung für Lehrer an den Schulen, aus denen die heutigen Gymnasien entstanden.“ fasst Carsten Schlömer zusammen.

Stumme Zeitzeugen für die Geschichte Westfalens

Für das Sauerland belegen die Objekte eine wichtige Entwicklung. Der Buchständer mit der Gravur von 1698, die zwei Bücher und das Kruzifix sind Gegenstände einer Geistlichkeit, die Westfalen ab dem 17. Jahrhundert prägte. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich hat diese „katholische Aufklärung“ ihre Spuren hinterlassen. Bildstöcke, Kirchen, das Minoritenkloster im Steinweg – überall erscheint diese Geschichte. Familie Frigge aus Hoppecke hilft dem Museum Haus Hövener mit ihrer Dauerleihgabe diese bedeutende Epoche weiter zu erforschen und den Menschen von Nah und Fern näherzubringen. Die Schätze aus Hoppecke sind stumme Zeitzeugen für die Geschichte Westfalens. Und zum Abschluss hat Carsten Schlömer noch ein etwas kurioses Rätsel parat. Auf dem Buchständer ist etwas abgebildet, das einem Schnadestein verdächtig ähnlich sieht. Was dahinter verborgen liegt, bleibt noch unbekannt.

