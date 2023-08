Brilon: Ein Rückblick auf 23 Jahre voller Höhen und Tiefen

Brilon hat in den letzten 20 Jahren viel erlebt: Wirtschaftliche Umbrüche, soziale Veränderungen, kulturelle Höhepunkte und Krisen.

Brilon. Das neue Jahrtausend „2000“ wurde auch in Brilon freudig begrüßt. Das Leben war in Stadt des Waldes noch in Ordnung, ein Grund um auf das Jahr 2000 mit Sekt anzustoßen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Ende der 1980er Jahre verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation in Brilon erheblich , weil bedeutende Unternehmen wie Möbel Nolte (600 Arbeitnehmer) und die Dominitwerke (1.500) schließen mussten. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 15 %. 1980 machte der neue Stadtdirektor Eberhard Schüle die Wirtschaftsentwicklung zur Chefsache. Gezielte Grundstückspolitik, Bereitstellung finanzieller Mittel und Einbeziehung ansässiger Firmen in die Suche nach neuen Unternehmen, waren Grundlagen für die Entwicklung des Gewebegebietes im östlichen Teil der Stadt. Aber die Neuansiedlung großer Firmen sorgte auch für Kämpfe mit Bürgern. Das österreichische Unternehmen Egger wollte einen Produktionsbetrieb errichten und es gab erbitterte Proteste wegen angeblicher gesundheitlicher Gefahren. Heute ist Egger der größte regionale Arbeitgeber mit über 1.100 Mitarbeitern.

2015 erreicht die Flüchtlingswelle auch Brilon

Etwas geruckelt hat es ab 2015, als die erste große Flüchtlingswelle auch Brilon erreichte. Vom HSK wurde eine Ersteinrichtung in der Mehrfachturnhalle im Schulzentrum geschaffen, die später aufgelöst wurde. Die Asylbewerber wurden danach auf städtische und angemietete Wohnungen verteilt“, erklärte Karin Wigge (Stadt Brilon, Bereichsleitung Soziales). Zahlen von 2016: Am 1. Januar 2016 kamen 286 Flüchtlinge an, die Zahlen stiegen monatlich bis zum 1. Dezember 2016 auf 480, der Höchststand wurde am 1. Januar 2017 mit 501 erreicht. „Dann gingen die Zahlen wieder nach unten.“

Lesen Sie auch: Unruhe nach Amokalarm am Gymnasium Petrinum in Brilon

Dezember 2019 hörte man von einem Ausbruch des Corona-Virus in China...aber das war weit weg.Doch es erreichte schnell auch Brilon. Die WHO legte am 11.02.2020 das Akronym „Covid-19“ als offizielle Bezeichnung der meldepflichtigen Infektionskrankheit fest. Bis Ende 2020 gab es weltweit über zwei Mio Coronatote und im März den ersten Lockdown. Die Situation wurde schnell bedrohlich. Plötzlich waren die Supermarktregale mit Toilettenpapier leer. Hamsterkäufe begannen bei Grundnahrung wie Mehl, Öl, Nudeln und die Preise dafür schossen in nie erlebte Höhen.

Die YouthHansa vergräbt die Zeitkapsel Foto: Monika Wiegelmann

Not macht erfinderisch

2020 freute sich Brilon auf das 800. Stadtjubiläum. Im Haus Hövener waren in jedem Monat Veranstaltungen geplant. Museumsleiter Carsten Schlömer wird nie einen Schockanruf im März 2020 vergessen, den er bei der Beisetzung von Norbert Föckeler (Kreis-Archivar) erhielt. „Mein Bruder teilte mir mit, dass ab Morgen die neue Corona-Verordnung für NRW in Kraft tritt und das Museum geschlossen bleiben muss.“ Zack, alle Planungen fielen schlagartig der Pandemie zum Opfer. Aber Not macht erfinderisch und ein junger Museumsleiter greift dann nach neuen Formaten. Gemeinsam mit Winfried Dickel (Vorsitzender Heimatbund Semper Idem) wurde er „kreativ auf dem Youtube-Channel für die Menschen auf dem Coronasofa“. Jede Woche veröffentlichte Dickel eine Stadtgeschichte mit Esel Huberta und Schlömer startete einen Youtube podcast. So standen die vorbereiteten 800 Jahre Stadtgeschichte digital der Bevölkerung zur Verfügung. „Corona war also nicht nur Bremser, sondern auch eine Chance.“

Lesen Sie auch:Familien erzählen: So verändert die Einschulung ihren Alltag

„Pandemien treten regelmäßig in der Geschichte auf“, erinnerte Carsten Schlömer an die Hongkong-Grippe. „Es ist normal, dass Menschen das sofort vergessen, wenn es vorbei ist. Vergleichbar mit Covid-19 war die letzte globale Pandemie die Spanische Grippe (1918-1920). Ein Arzt aus Olsberg riet damals wohl, viele Rüben zu essen um gesund zu bleiben.“ Rüben halfen nicht, etwa 25-50 Mio Tote in wenigen Monaten. Viel mehr als an Covid-19, das mit Impfungen bekämpft werden konnte. „Eine Notsituation erzeugt immer irrsinnige Geschichten, wie die Corona-Leugner. Corona war nur bemerkenswert, weil es die erste Pandemie in unserer informierten, globalen Gesellschaft gewesen ist.“

Katastrophe für die Stadt

Die Gewandeschneiderei hatte für die Hansetage historische Gewänder genäht Foto: Monika Wiegelmann

Eine Katastrophe war die Pandemie auch für die Stadt. Ausfallen mussten die größten Brauchtumsfeste : die Schnade und das Schützenfest. Im Juni 2020 sollten die 40. Internationalen Hansetage stattfinden. Hansestädte aus 14 Ländern und über 100.000 Besucher wurden erwartet. Corona machte alles zunichte. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und das Hanseteam disponierten um und die Stadt Brilon ging nach nur sechs Wochen Vorlaufzeit mit den „1. Virtuellen Hansetagen“ in die 600-jährige Geschichte der Hanse ein. 48 posts, 9 Live-Streams, 28 Filmproduktionen, eine Videogalerie und Video-Delegiertenkonferenz gingen online. Die Briloner Hansetage endeten mit einem „Drive in - Hansetag to go“ für die Bevölkerung auf der Busspur vor dem Briloner Rathaus.

Lesen Sie auch: Kinderärzte: Schließung in Korbach hat Auswirkung im HSK

Testzentren wurden eröffnet und die Menschen standen Schlange für eine Covid-19-Impfung. Auch Hausärzte, Impfbusse und Apotheken impften. Alles Leben in der Stadt war lahmgelegt und die Menschen wurden immer isolierter. Homeschooling, Homeoffice, Geschäfte und Lokale geschlossen, bis auf Lebensmittelmärkte. Das Krankenhaus kam an den Rand seiner Kapazität. Von 2020 bis 9. August 2023 wurden 438 Covid-19 Infektionen stationär behandelt, teilt Pia Kloß vom Maria-Hilf Krankenhaus mit. Der jüngste Patient war 18 Jahre alt.

Fast genau nach drei Jahren war dann alles vorbei. Am 07. März 2023 lag die Inzidenz dauerhaft unter 100.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon