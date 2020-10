Brilon: Einblick – die sanierte Jugendherberge am Hölsterloh

Brilon. Florian Hoffmann gibt einen Einblick in die renovierte Jugendherberge in Brilon. Die Bilder zeigen ein modernes und rustikal-gemütliches Haus.

Auf der Spitze des Hölsterloh zwischen großen Bäumen liegt die Jugendherberge Brilon . Und auch im Inneren des Gebäudes sind die Besucher von Wald umgeben. Große Fenster lassen Licht und die Farben des Herbstlaubes herein. Und auch die Einrichtung des neuen Bistros direkt neben der Rezeption ist vom Wald inspiriert.

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Florian Hoffmann ist der neue Leiter der Jugendherberge. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Das Bistro wurde modernisiert sodass man nun in toller Atmosphäre essen kann. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Die Tagungsräume erstrahlen in neuem Licht. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Jeder Tagungsraum ist dem Zuhause eines anderen Tieres gewidmet. So gibt es zum Beispiel den Tagungsraum Mäuseloch, Spinnennetz, Bienenstock, Fuchsbau, … Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Auch draußen gibt es eine Kletterwand. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Das Klettergerüst lädt zum Spielen ein. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Auch der Außenbereich wurde komplett neu angelegt und bietet nun viele tolle Spielmöglichkeiten. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Auch der Haupteingang wurde erneuert. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Die nagelneue Kletterwand ist im Gebäude neben dem Treppenhaus. Foto: Katja Kordel

Frisch renoviert - die neue Jugendherberge in Brilon Florian Hoffmann ist der neue Leiter der Jugendherberge. Foto: Katja Kordel

Nach Corona-Lockdown in Brilon wieder geöffnet

Seit Pfingsten hat die Jugendherberge nach der umfassenden Renovierung und dem anschließenden Corona-Lockdown wieder geöffnet. „Es war an der Zeit für eine Erneuerung“, berichtet Florian Hoffmann, der neue Leiter der Herberge, der mit der Baustelle eingestiegen ist. Die letzte große Renovierung sei 1992 gewesen. Es fehlte vor allem an Barrierefreiheit.

Jetzt bieten eine Rampe am verlegten Haupteingang und ein Fahrstuhl einen einfacheren Zugang zu den Räumlichkeiten und auch Zimmer mit barrierefreien Betten und Badezimmern gibt es seit der Renovierung. Die dritte Etage wurde komplett entkernt und Komfortzimmer, also Gruppenzimmer mit eigenem Badezimmer, eingerichtet. Neue Farben und neue Fußböden haben Frische in das alte Haus aus den 50er Jahren gebracht. Außerdem ermöglichen 100 neue Fenster eine energieeffizientere Nutzung des Hauses. Draußen lädt nun ein großes Klettergerüst zum Spielen und eine größere Terrasse zum Verweilen in der Sonne ein

Hygienekonzept erarbeitet

Besonders an den langen Wochenenden und in den Ferien sei die Jugendherberge sehr beliebt gewesen, vor allem bei Familien. „Leider macht es uns die Corona-Pandemie schwer, unseren Slogan ‚Gemeinschaft erleben‘ umsetzten zu können. Die einzuhaltenden Abstände verhindern, dass sich fremde Gruppen oder Familien näherkommen können. Das ist schade.“, erzählt Hoffmann und deutet dabei auf den großen Tisch im Bistro, an dem nur vereinzelte Hocker stehen.

Außerdem sei durch die Pandemie das Gruppengeschäft zusammengebrochen: Klassenfahrten und Jugendgruppen machen zwei Drittel der Belegungen aus, die jetzt fehlen würden, so Hoffmann. Doch dank eines guten Hygienekonzepts und mehreren Speiseräumen konnten bereits die ersten Klassenfahrten wieder stattfinden.

Für die Belegung in den Herbstferien ist der Herbergsvater optimistisch. Ab dem 1. November macht die Jugendherberge aber erst mal wieder zu. Wann sie im neuen Jahr wieder öffnen wird, steht noch nicht fest.