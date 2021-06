Brilon: Einbrecher durchsuchen Büros im Industriegebiet

Brilon. Ein etwas mysteriös anmutender Einbruch in einem Briloner Industriegebiet hinterlässt offene Fragen. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.

Noch unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende im Industriegebiet in Brilon in einen Betrieb eingebrochen. Ob und was gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Montag in einen holzverarbeitenden Betrieb in der Straße Hinterm Gallberg. Auf unbekannte Weise verschafften sie sich Zugang zum Firmengebäude. Hier brachen sie eine Tür zum Bürotrakt auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über die Beute könne bislang keine Angabe gemacht werden, so die Polizei.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Brilon: 02961/90200

