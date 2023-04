Brilon: Einbrecher durchwühlen Schrank und erbeuten Bargeld

Brilon. Und wieder haben Einbrecher zugeschlagen: In Brilon hebelten sie ein Fenster auf erbeuteten in dem Haus Bargeld.

Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 14 Uhr sind Unbekannte in ein Haus in der Paulinenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude.

Im Inneren wurde ein Schrank aufgebrochen und Bargeld entwendet. Um Hinweise bittet die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

