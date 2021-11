Brilon: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter auf der Flucht

Brilon. In der Nikolaistraße in Brilon wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie das passierte ist bisher noch unklar. Was die Täter entwendeten:

Am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Nikolaistraße in Brilon ein.

Wertsachen entwendet

Wie sich die Einbrecher Zutritt in das Wohnhaus verschafft haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und Schmuck. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

