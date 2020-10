Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Brilon.C

Einbruch Brilon: Einbruch in Hütte eines Golfclubs

Brilon. Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einer Hütte eines Golfclubs verschafft und unter anderem einen Anhänger geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

In eine Hütte eines Golfclubs an der Straße „Hölsterloh“ in Brilon brachen unbekannte Täter zwischen Dienstag und Donnerstag ein.

Die Täter brachen ein Schloss auf und stahlen einen Laubsauger und einen Benzinkanister. Zudem entwendeten sie einen Westfalia-Autoanhänger mit dem Kennzeichen HSK-FA244.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.