Brilon. Fast 1200 Euro kamen im Sommer beim Hanse-DriveIn an den Internationalen Hansetagen in Brilon zusammen. Welcher Verein sich über das Geld freut:

„Danke, Danke, Danke“, freuten sich Heike Fritz und Kassenwartin Annegret Weber (Vorstand Verein Kunterbunt) über einen großen Zuschuss für die Vereinskasse und dankte für die „tolle Zusammenarbeit und gute Kommunikation mit der Stadt.“ Am Hansetipi an der evangelischen Kirche übergaben Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Michael Kahrig (Hansebeauftragter Stadt Brilon ) im Namen von Hanse-Projektleiterin Ute Hachmann dem Verein am Donnerstag eine Spende von 1.161 Euro. Das waren die Einnahmen aus dem Hanse-DriveIn, der im Rahmen der Hansetage im Juni 2020 durchgeführt wurde.

Vielleicht mit nach Riga

„Die Tipis haben unheimlich viel Aufsehen erregt und werden nächstes Jahr wieder aufgestellt. Die Standorte haben sich bewährt“, bestätigte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Die Zelte gehen 2021 vielleicht mit nach Riga.

Das Projekt hat in der internationalen Hanse totale Aufmerksamkeit erregt. Aus Städten und Ländern in ganz Nord-Europa sind Pakete mit gehäkelten und gestrickten Quadraten gekommen. Wir haben nie damit gerechnet, was mit dem Projekt ausgelöst wurde“, betonte der Bürgermeister. „Die Hanse konnte sich wegen der Corona-Pandemie zwar nicht treffen, aber wir konnten unsere Verbundenheit damit darstellen.“ Es seien so viele Quadrate gekommen, dass daraus auch noch Taschen und ganz besondere Hanse-Sitzkissen angefertigt wurden „60 Sitzkissen aus der Resteverwertung wurden beim Hanse-DriveIn an vier Ständen angeboten und gut verkauft“, informierte Michael Kahrig. „Es wurde ganz toll angenommen. Wir waren überwältigt.“

„Stellen wir die Tipis überhaupt auf, haben wir uns vor den Hansetagen gefragt“, erklärte Heike Fritz. „Aber es hat sich gelohnt“, freute sie sich immer noch anhaltende Interesse der Bevölkerung an den drei Tipi-Kunstprojekten (Ev. Kirche, Krankenhaus und Marienschule). „Rückmeldung gab es auch von Patienten des Krankenhauses, dass sie sich an den Farben des Zeltes erfreuten.

Patienten haben gesagt, es hat etwas mit ihnen gemacht, wenn sie eine schlechte Nachricht bekamen und dann die schönen Farben der Tipiquadrate sahen.“ Sie haben Mut gegeben.

Über den Winter abgebaut

Auch von Pfarrer Müller (evang. Kirche) wird das Tipi an der Kirche geschätzt. „Ein schöner Ort, der für sich selber spricht. Auch Kinder aus der Nähe gehen hinein“ und kürzlich habe er das Zelt noch für Gespräche mit einer kleinen Gruppe Konfirmanden genutzt. „Ich kann mir das gut wieder hier vorstellen. Es wird hier schon gesehen.“

Die drei Tipis aus jeweils 1.200 Quadrate stehen als „Zelte der Begegnung“ für das Zusammenbringen, das gemeinsame Erleben und Zusammenwachsen und symbolisieren mit ihren vielen bunten Mustern und Farben die Vielfalt unserer Gesellschaft und der Stadt. Sie sind ein Symbol des Friedens, der Verbundenheit und Vielfalt Europas. Sie werden jetzt abgebaut und über den Winter gepflegt, damit sie im nächsten Jahr wieder viele Menschen erfreuen.