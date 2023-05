Ein Einbrecher bricht in das Hotel am Kurpark in Brilon ein. Er wird kurz nach der Tat von der Polizei ermittelt.

Polizei Brilon: Ex-Knacki (23) bricht wohl in Hotel am Kurpark ein

Brilon. Ein Mann bricht nachts in der Hotel am Kurpark ein. Die Polizei schnappt den Verdächtigen (23). Er ist kein Unbekannter und saß bereits im Knast.

Die Polizei hat einen Einbruch in das Hotel am Kurpark in Brilon schnell aufklären können. Im Zeitraum zwischen Mittwoch 0:30 Uhr und 5:45 Uhr war ein Mann in das Hotel im Hellehohlweg eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendete er Bargeld.

Videoaufzeichnungen von dem Einbruch

Noch am selben Tag nahmen die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und konnten einen 23-Jährigen als möglichen Tatverdächtigen identifizieren. Von dem Einbruch wenige Stunden zuvor hatte es Videoaufzeichnungen gegeben. Die Kripo wertete die Bilder aus und kam so dem 23-Jährigen auf die Spur. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lesen Sie auch:Eine Racheaktion? Brilonerin zeigt ihren Ex-Freund an

Da der Tatverdächtige laut Angaben der Polizei schon mehrfach straffällig geworden ist, bereits eine Haftstrafe abgesessen hat und ohne festen Wohnsitz ist dürfte er einem Haftrichter vorgeführt werden. Das er in Untersuchungshaft geschickt wird, gilt als wahrscheinlich. bor

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon