Brilon: Experten geben Tipps zum überwintern von Pflanzen

Brilon. Der Winter belastet auch Zimmerpflanzen. Experten vom Gartencenter Meckelburg in Brilon erklären welche Pflege Weihnachtsstern und Co. benötigen.

Zimmerpflanzen sind in den vergangenen Jahren regelrecht zum Trend geworden. Vor allem während der Lockdown-Zeit in der Pandemie nutzten viele Menschen Pflanzen, um sich sinnvoll und kreativ in den eigenen vier Wänden, auf dem Balkon oder im Garten zu beschäftigen. Das Grün gab so ein Stück Normalität zurück und war eine Möglichkeit sich in unsicheren Zeiten zu Hause ein schönes Umfeld zu schaffen.

Das weiß auch Jannis Meckelburg vom Gartencenter Meckelburg in Brilon. „Durch die Corona-Lockdowns in den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Menschen mit Zimmerpflanzen beschäftigt und sich welche angeschafft. Momentan sind vor allem Korbmaranten (Calathea) in Mode“, sagt Meckelburg. Auch in seinem Gartencenter gibt es die Pflanzen mit den unterschiedlichsten grünen oder bunten Blattzeichnungen. „Die Züchter versuchen sich an immer mehr Arten, vor allem solche, die eigentlich schwerer zu vermehren sind.“

Lesen Sie auch: Bäume dürfen in Briln auch weiterhin gefällt werden

Der Gartencenter Meckelburg aus Brilon erklärt die Pflege von Sukkulenten im Winter. Foto: Lara Förster

Als Weihnachtsgeschenk seien vor allem Orchideen oder Amaryllis im Topf oder in Wachs beliebt, aber auch der alljährliche Weihnachtsstern. Dabei sei dieser gar nicht so leicht zu pflegen, erzählt Jannis Meckelburg. „Die Pflege von Weihnachtssternen ist recht anspruchsvoll, weil sie vor allem für Staunässe sehr anfällig sind. Zu trocken darf er aber auch nicht werden und auf kalte Zugluft reagiert er empfindlich.“

Meckelburgs allgemeine Tipps zur Grünpflanzen-Pflege im Winter: Wegen der trockenen Heizungsluft die Blätter ab und zu mit Wasser ansprühen und das Substrat stets feucht halten. „Aber die Pflanze natürlich auch nicht ertränken.“ Da Zimmerpflanzen den Winter über ihren Stoffwechsel herunterfahren, solle man sie in dieser Zeit zudem nicht düngen. „Erst wieder Anfang März, dann sollte man ihnen aber tatsächlich neue Nährstoffe zuführen“, sagt Meckelburg.

Der Gartencenter Meckelburg aus Brilon erklärt die Pflanzenpflege im Winter. Foto: Lara Förster

Viele Kunden griffen inzwischen zu Bewässerungssets oder -systemen, um beim Wässern ihrer Pflanzen auf der sicheren Seite zu sein. Meckelburg erklärt: „Wir haben hier zum Beispiel Lechuza-Töpfe. Diese funktionieren mit einem mineralischen Substrat statt Erde. Gießfehler lassen sich damit einfacher vermeiden, es ist also auch ein System für Leute ohne grünen Daumen. Praktisch ist es natürlich außerdem, wenn man in den Urlaub fährt und der Wasserspeicher die Pflanzen versorgt.“ Der einzige Nachteil sei der Preis, sagt Meckelburg, denn die Töpfe seien nicht ganz günstig.

Im Winter seien Kakteen und Sukkulenten am pflegeleichtesten, sagt Meckelburg. „Denn die haben kein Problem mit der trockenen Heizungsluft.“ Generell solle man bei der Auswahl seiner Zimmerpflanzen auf ein paar Faktoren achten, wie zum Beispiel den Standort. Wie viel Sonne braucht die Pflanze und bekommt sie an diesem Ort Zugluft?

Raumtemperatur wichtig

Meckelburgs Mitarbeiterin Cindy Sedlaczek erklärt am Beispiel der Calathea: „Die Pflanze sollte nicht zu sehr in der Sonne stehen, also am besten nicht an einem Südfenster. Wenn sie die Blätter zusammenrollt, dann bekommt sie zu viel Sonnenlicht.“

Ein weiterer Faktor sei, vor allem in Hinblick auf die Energiekrise, nicht zu unterschätzen: die richtige Raumtemperatur. „Generell sollte es in der Wohnung für die Pflanzen nicht unter 14 Grad haben“, sagt Cindy Sedlaczek. Es gebe zwar auch einige Pflanzen, die das länger aushielten, es sollte aber generell vermieden werden. „Zu hoch sollte die Temperatur aber natürlich auch nicht sein.“

Lesen Sie auch:Last-Minute-Geschenk für Frauen: Tipps für Weihnachten

Auch Schädlinge sind ein Problem für Zimmerpflanzen im Winter. „Man sollte seine Pflanzen schon regelmäßig überprüfen und nach Schädlingen untersuchen“, sagt Jannis Meckelburg. „Vor allem Woll- und Schildläuse sind im Winter ein Problem“, erklärt Cindy Sedlaczek. Hat es die Pflanzen dann aber doch erwischt, solle man diese sofort mit einem biologischen Spritzmittel behandeln, so Meckelburg. Chemische Insektizide sollte man nur im Notfall verwenden, die möchte man ja nicht in der Wohnung haben.“ Die Spritzmittel müsse man meist zweimal anwenden, „bis alles weg ist und nicht wiederkommt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon