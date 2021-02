Feuerwehr Brilon: Feuer – Stall mit Rindern gerät in Thülen in Brand

Brilon. Ein Nachbar entdeckt in Brilon--Thülen Feuer an der Außenfassade eines Kuhstalls. Die Feuerwehr rückt aus. Wie konnte es zu dem Feuer kommen?

Die Briloner Feuerwehr war am Dienstagmittag beim Brand eines Stallgebäudes in Thülen im Einsatz. Dort war gegen 12.43 Uhr auf einem Hof an der Alten Mühle die Außenwand eines Stalles in Brand geraten.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Ein Nachbar hatte das Feuer entdeckt und den Eigentümer alarmiert. Gemeinsam konnten beide den Brand mit Feuerlöschern eindämmen und ein Übergreifen des Feuers auf das komplette Gebäude verhindern.

35 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und führte mit einer Löschlanze Nachlöscharbeiten durch.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Die Rinder im Stall kamen nicht zu Schaden.

Die Löschgruppen Thülen, Nehden, Rösenbeck und Alme sowie der Löschzug Brilon waren mit 35 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz.