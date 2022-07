Brilon: Feuerwehr löscht Küchenbrand in einem Ladenlokal

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem Ladenlokal in der Bahnhofstraße in Brilon aus.

Brilon. Die Feuerwehr in Brilon rückte zu einem Ladenlokal in der Bahnhofstraße aus. Dort hatten Anwohner vor dem Eintreffen umsichtig gehandelt.

„Küchenbrand in der Bahnhofstraße“, so lautete die Einsatzmeldung für die Feuerwehr Brilon am Dienstagabend, 26. Juli, gegen 19.50 Uhr. Die Bewohner eines Wohnhauses hatten in der Küche eines Ladenlokals im Erdgeschoss eine Verrauchung festgestellt und die Feuerwehr alarmiert.

Da offensichtlich eine Herdplatte betroffen war, schalteten sie das Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr stromlos und verhinderten so eine weitere Brandausbreitung. Die Feuerwehr musste zunächst gewaltsam die Tür zu dem Ladenlokal öffnen und stellte vor Ort verbannte Küchentücher auf dem eingeschalteten Herd fest.

Der Brand konnte schnell abgelöscht werden. Die verrauchten Bereiche wurden mit einem Lüftungsgerät belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. 26 Feuerwehrkräfte waren rund 45 Minuten im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

