Brilon: Flucht vor der Polizei – Marsberger ohne Chance

Brilon. Die Polizei hat in Brilon einen Mann nach einer Verkehrskontrolle festgenommen – zuvor war der 45 Jährige aus Marsberg versucht geflüchtet.

Am Mittwoch gegen 17.55 Uhr beabsichtigten die Beamten ein Auto auf der K 62 in Brilon zu kontrollieren. Nachdem der Fahrer zunächst an einem Schotterparkplatz anhielt, fuhr er plötzlich los, als die Beamten an das Auto herantreten wollten. Die Polizisten folgten dem Auto. Sie konnten es auf der Bundesstraße einholen.

Der Fahrer stellte sein Auto in der Straße „Grottenberg“ ab, stieg aus und flüchtete fußläufig. Den Beamten gelang es, den Mann einzuholen und festzunehmen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde dem 45- jährigen Marsberger eine Blutprobe entnommen.

Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass das Auto nicht zugelassen ist. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

