Brilon: Frau (85) wird nach Unfall im Wagen eingeklemmt

Bei dem Unfall in Brilon-Wald wurde eine Frau verletzt.

Brilon-Wald. Bei einem Unfall in Brilon-Wald wird eine 85-jährige Autofahrerin verletzt. Die Feuerwehr befreit sie aus dem Wagen. Sie kommt ins Krankenhaus.

Eine Frau ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Brilon-Wald verletzt worden. Die L 743 war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt.

Die Feuerwehr Brilon wurde am Morgen gegen 9.30 zu dem Verkehrsunfall alarmiert. An der Einmündung L 743 - Kirchweg war eine 85 Jahre alte PKW-Fahrerin gegen 9:15 Uhr mit einem Transporter zusammengestoßen. Nach dem Unfall konnte die Fahrertür des Wagens nicht mehr geöffnet werden. Die alarmierte Feuerwehr entfernte die Tür mit einem hydraulischen Rettungsgerät und übergab die Patientin an den Rettungsdienst. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Insassen des Transporters blieben unverletzt.

Straße wird 90 Minuten lang gesperrt

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und räumte Trümmerteile von der Fahrbahn. 36 Feuerwehrleute aus Hoppecke und Brilon waren rund 90 Minuten im Einsatz. Zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Die L 743 blieb zwischen der B 251 und dem Abzweig Elleringhausen für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

