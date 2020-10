Geburt des 500. Babys am Krankenhaus Maria-Hilf Brilon: Die Eltern Johanna und Sascha Simon mit Jonah Samy (Mitte)

Geburt Brilon: Freude über 500. Baby 2020 am Krankenhaus Maria-Hilf

Brilon. Am Krankenhaus Maria-Hilf Brilon ist das 500. Baby 2020 zur Welt gekommen. Jonah Samy heißt der Junge. Die Eltern kommen aus aus Bad Fredeburg.

Glücklich schauen die beiden Eltern Johanna und Sascha Simon aus Bad Fredeburg auf ihren kleinen Sohn. Am Samstagmorgen, 24. Oktober, um Punkt 3:02 Uhr erblickte Jonah Samy auf der Geburtsstation des Krankenhauses Maria-Hilf in Brilon das Licht der Welt. ,,Das Gefühl ist unbeschreiblich. Bei der Geburt hatte ich Tränen in den Augen“ erzählt der frisch gebackene Papa stolz. Jonah Samy, 3620 Gramm schwer und 55 Zentimeter groß, ist nicht nur das erste Kind seiner Eltern, sondern auch die 500. Geburt in diesem besonderen Jahr im Krankenhaus Maria-Hilf.

Nach zwei Mädchen jetzt ein Junge

,,Wir kennen das Team rund um Dr. Laker schon aus früheren Behandlungen und trotz der Umstände haben wir uns auch diesmal wieder gut aufgehoben und wohl gefühlt“ betont Papa Sascha Simon.

,,Krankenhäuser wechselt man eben nicht wie Socken“ fügt Mama Johanna hinzu. Zu diesem freudigen Ereignis gab es im Namen des gesamten Krankenhauses auch ein kleines Präsent: Ein schöner Blumenstrauß für die Kennlernzeit Zuhause und einen Gutschein des im Haus ansässigen Ladens Lana N. erinnern die kleine Familie an diesen besonderen Tag.

Nachdem in den letzten beiden Jahren zwei Mädchen die 500er Marke knackten, war jetzt wohl ein kleiner Junge als Jubiläums-Baby an der Reihe. Für Familie Simon beginnt mit der Geburt ihres Sohnes ein aufregendes Abenteuer, für die Geburtsstation des Briloner Krankenhauses ist sie erneut ein Höhepunkt eines geburtenreichen Jahres. Im Jahr 2019 wurde ebenfalls Ende Oktober die 500. Geburt in Brilon gezählt.

Väter dürfen trotz Corona-Besuchsverbots dabei sein

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Praxen im Gesundheitspark Brilon und der Kinderklinik in Lippstadt kann rund um die Uhr eine umfangreiche und intensive Betreuung von Mutter und Kind gewährleistet werden.

Auch die Größe des Einzugsgebietes zeigt: Die Briloner Geburtshilfe ist weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt und überzeugt mit einem tollen Team rund um Hebammen, Kinderkrankenschwestern und dem Ärzteteam von Chefarzt Dr. med. Thomas Laker.

Trotz der aktuellen Situation und des seit Freitag geltenden Besuchsverbotes im Krankenhaus Brilon dürfen die Väter an der Geburt teilnehmen und diesen besonderen Moment mit den Müttern teilen.