Brilon: Frust und Unverständnis über 2G im Fitnessstudio

Steve Brenke betriebt in Brilon ein Fitnessstudio.

Brilon. Auch für Fitnessstudios gilt bald die 2G-Regel, weil sie als Freizeiteinrichtung gelten. Betreiber sprechen über die Schwierigkeiten.

„Schon während 3G und den kostenpflichtigen Tests hatte man in der Fitnessbranche mit Verlusten gerechnet“, sagt Steve Brenke, der mit dem HSK Performance Center in Brilon ein Fitnessstudio betreibt. Auch für sie wird künftig die neue 2G-Regelung gelten. Wer trainieren möchte, kommt nur noch mit einem gültigen Impfnachweis oder dem Nachweis einer Genesung hinein. Ohne Folgen wird das laut Brenke wohl nicht bleiben.

Er ist in der vergleichsweise glücklichen Lage sein Studio erst nach den Lockdowns eröffnet zu haben. Entsprechend musste er nicht längere Zeit die Türen geschlossen lassen. Unter der bisher noch geltenden 3G-Regelung bemerkt er aber schon seit vielen Wochen, dass nahezu jeder Kunde geimpft ist. Die Kundschaft spielt natürlich eine wichtige Rolle, wie er sagt. Gerade ab einem gewissen Alter sind viele schon lange durch zwei und mittlerweile stellenweise drei Impfungen geschützt.

„Fitnessstudios waren nie Treiber der Pandemie. Glücklicherweise sind die meisten Kunden geimpft. Wer sich krank fühlt, würde aber auch nicht trainieren gehen. Die Leute hier sind fit und leistungsbereit.“ Deswegen findet er es schade, dass seine Branche erneut als Freizeiteinrichtung eingestuft wird, obwohl die Kunden und auch die Trainer etwas für die Gesundheit tun. „Die Vorgaben machen es einem nicht leicht. Ich hoffe dann auf einen Boom, der alles wieder ins Rollen bringt.“

Miriam Decker-Ebbers leitet das GYM B7 in Brilon. Foto: Privat

Miriam Decker-Ebbers leitet in Brilon das GYM B7 und sieht durch die hohe Impfquote im HSK gefühlt auch nur wenige Tests, die beim Besuch ihres Studios vorgezeigt werden. Zuletzt kam fast so etwas wie Normalität im Geschäft auf. „Eine leichte Bremse ist noch spürbar, aber man weiß natürlich auch nicht, wer alles gekommen wäre, wenn es die 3G-Regelung gar nicht geben würde“, erklärt sie. Auch sie ist über die Einstufung als Freizeiteinrichtung nicht erfreut und sagt, dass eben manche Kunden kommen, weil Fitness ihr Hobby ist, aber andere gezielt an ihrer Gesundheit arbeiten möchten.

