Brilon: Gala der Tanzwerkstatt Olsberg erfindet sich neu

Davina Sauer-Wundling leitet die Tanzwerkstatt in Olsberg und bringt in diesem Jahr wieder eine Gala nach Brilon. Das Programm beinhaltet dieses Mal auch Beiträge, die nichts mit Tanzen zu tun haben

Brilon/Olsberg. Jährlich veranstaltet die Tanzwerkstatt Olsberg in Brilon eine Gala. Wegen Corona wurde sie verschoben. Jetzt gibt es einen neuen Programmpunkt.

Nun steht der Termin endlich fest und damit ist klar, dass die Gala der Tanzwerkstatt Olsberg in diesem Jahr wieder im Kolpinghaus in Brilon stattfinden kann. Wegen Corona waren die Proben zunächst eingeschränkt, weshalb der Termin auf Dezember verschoben werden musste. Eigentlich sollte bereits in dieser Woche die Bühne mit Tänzern gefüllt werden. In diesem Jahr gibt es allerdings auch ein Novum zu sehen und das sorgt bei Projektleiterin Davina Sauer-Wundling für ein wenig Unbehagen.

Normalerweise hält sich die Leiterin der Tanzwerkstatt nämlich gerne kurz, wenn es um Reden geht. „Das ist immer der schlimmste Teil, wenn ich etwas sagen muss“, sagt sie. Doch diesmal ist ein hoher Wortanteil von ihr fest eingeplant. Der Programmtitel „Freunde und Flausen“ lässt es schon erahnen: Sauer-Wundling wird kleine gesammelte Geschichten erzählen, die sie im Internet bereits als „Freitagsflausen“ veröffentlicht. Diese Texte sind ähnlich wie Blog-Einträge und beinhalten fantasievolle Ideen, die nicht auf ihren Erlebnissen basieren. „Keiner findet sich dort wieder“, verspricht sie.

Tanzwerkstatt Olsberg bringt Wortbeiträge auf die Bühne

Die Idee ihre Wortbeiträge in das Programm einfließen zu lassen, ist aus einer Not heraus geboren. Knapp vor den Sommerferien waren Proben erst wieder erlaubt. Nicht viel Zeit, um viele Choreographien zu lernen. Dennoch wird die Tanzwerkstatt wieder einiges vorführen können. Weniger Gruppen sind diesmal allerdings vertreten, um so das Gewusel hinter der Bühne möglichst überschaubar zu halten. Ergänzt werden die Darbietungen wieder vom Vokalensemble „Abgestimmt“, das drei neue Stücke präsentieren kann. Sauer-Wundling ist stolz, dass unter diesen Bedingungen so viele Stücke erarbeitet werden konnten.

Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln. Karten gibt es ab sofort bei der Brilon Wirtschaft und Touristik zu erwerben (Derkere Straße 10a). Die Veranstaltung findet am 1. Dezember im Kolpinghaus in Brilon statt.

